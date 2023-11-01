野村臺灣創新科技50ETF (00935) 　11月1日掛牌上市

野村投信是國內少數深耕本土且多角化發展的外商資產管理公司，野村投信主要股東之一是日本野村資產管理，擁有多年 ETF 實戰管理經驗及多元產品優勢，自 1995 年迄今累積 70 檔 ETF 實力，市佔率高達近 45%，位居日本 ETF 市場規模第一名，野村資產管理的 ETF 總資產規模逾 2,200 億美元，約台灣整體 ETF 規模的兩倍，顯見野村資產管理實力雄厚 (資料來源：野村資產管理，資料日期：2023/9/30)，野村資產管理 ETF 有著鮮明的特色，英文名前面都會加上「NEXT FUNDS」，亦即「Nomura Exchanged Traded Funds」的縮寫，代表野村一脈相承的 DNA。野村投信在主動式台股基金深耕 25 年，從基金跨入 ETF，看好在 2023 年市值型創新科技 ETF 有望引領台股表現，推出年度重量級鉅作──「野村臺灣創新科技 50ETF」，也是台灣首檔多元複合科技主題且會主動持續進化的 ETF，預定 11 月 1 日掛牌上市，協助投資人搶進市值型 ETF 投資錢景。
觀察台股表現，隨著資金避險情緒濃厚，台灣加權指數略有回檔，目前投資策略宜採取穩步前行，台灣外銷出口於今年第四季重回成長軌道，最大貢獻來自與 AI、創新科技相關。根據台積電對 AI 晶片預估，未來 5 年複合成長率有 50%，CoWoS 產能 2023-2024 將機會翻倍成長，2023 下半年景氣由谷底逐步復甦，營收貢獻從 2023 第四季開始顯現，投資策略以長線產業成長趨勢明確的創新科技逢低布局，可鎖定台股中具有大市值與前瞻性的創新科技企業，表現可望相對穩定。
野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，有別於市面上常見的單一主題式 ETF，00935 是全國首檔「創新科技」複合式主題 ETF 追蹤「臺灣創新科技 50 指數」，運用 FactSet 的 Revere Business Industry Classification System (RBICS) Level 6 的創新科技次產業分類，歸納為 11 項創新科技主題，現階段的 50 檔成份股，涵蓋了 AI、5G+、電動車、元宇宙、區塊鏈、機器人自動化、大數據、金融科技、雲端運算、資訊安全創新科技題材，每年嚴選評估名單，針對市值、營收、研發費用、近四季本業是否賺錢，並參考股價動能，精選 50 檔符合全球創新標準的台股企業，不僅可以把握住主流龍頭股，同時也能囊括很多創新科技次產業的隱形領袖，協助投資人在篩選標的時，同時考量到創新科技投資趨勢及企業的轉型能力。每年 8 月都針對全世界各項創新科技的不同主題，主動汰除落伍主題並纳入新生成主題，避免錯失新科技應用帶來的大行情，00935 是一檔會進化的 ETF，能主動延續投資蓄航力。此外，指數編製規則納入了獨家指標「研發費用佔營收比
重」，用以確保創新科技企業長期競爭力的重要關鍵。00935 追蹤指數「臺灣創新科技 50 指數」近 5 年累積報酬率高達 194.5%*，表現也優於台灣各主要指數具穩定成長性，每半年配發股利，適合做中長期配置標的。(* 資料來源：Bloomberg；資料日期：2018/12/31~2023/09/30。以上僅為標的指數成分股歷史資料回測結果，不代表本基金之未來績效保證。) 投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測
展望後市，野村臺灣創新科技 50 ETF（00935）基金經理人林怡君表示，在當前高利率、地緣政治風險上升的環境中，AI 仍引領創新科 技產業趨勢利多，加上台股利多因素：（一）景氣落底反彈（二）AI 拉貨需求增（三）電子銷貨旺季（四）選舉行情，皆有利創新科技股表現，對於投資人而言，近期拉回反而是布局台股創新科技投資標的好時機。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛 (原：NN (L)) 、晉達、野村基金(愛爾蘭系列)、荷寶及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2022 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 4,577 億元，居所有台灣資產管理業(基金) 公司第 6 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，並已連續七年蟬聯最佳投資長(2017~2023)，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01)
上述 ETF 基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw) 中查詢。本基金之特性、相關投資風險及投資人應負擔之成本費用等資訊，請詳閱基金公開說明書。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。基金自上市日或上櫃日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。投資人於成立日 (不含當日) 前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日或上櫃日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止，經理公司或所委任之基金銷售機構不接受本基金受益權單位數之申購或買回。本基金受益憑證上市或上櫃後之買賣成交價格應依臺灣證券交易所或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有關規定辦理，且無升降幅度限制。本基金受益憑證之上市買賣，應依證券交易市場有關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。投資人可至經理公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 或致電客服中心查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。以上僅作資產配置說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。【野村投信獨立經營管理】指數免責聲明：「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 創新科技 50 指數」係由臺灣指數股份有限公司（臺灣指數公司）及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 (櫃檯買賣中心) (以上機構合稱「合作單位」) 共同開發，並由臺灣指數公司單獨授權野村證券投資信託股份有限公司使用發行「基金」。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷「基金」，且「合作單位」亦未明示或默示對使用指數之結果及 / 或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算。然「合作單位」就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任，且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。野村投信為高盛(原：NN (L)) 、晉達、野村基金(愛爾蘭系列)、荷寶及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】野村證券投資信託股份有限公司 ，110615 台北市信義路五段 7 號 30 樓，理財諮詢專線 02-8758-1568
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