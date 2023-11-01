野村臺灣創新科技50ETF (00935) 　11月1日掛牌上市

野村投信是國內少數深耕本土且多角化發展的外商資產管理公司，野村投信主要股東之一是日本野村資產管理，擁有多年 ETF 實戰管理經驗及多元產品優勢，自 1995 年迄今累積 70 檔 ETF 實力，市佔率高達近 45%，位居日本 ETF 市場規模第一名，野村資產管理的 ETF 總資產規模逾 2,200 億美元，約台灣整體 ETF 規模的兩倍，顯見野村資產管理實力雄厚 (資料來源：野村資產管理，資料日期：2023/9/30)，野村資產管理 ETF 有著鮮明的特色，英文名前面都會加上「NEXT FUNDS」，亦即「Nomura Exchanged Traded Funds」的縮寫，代表野村一脈相承的 DNA。野村投信在主動式台股基金深耕 25 年，從基金跨入 ETF，看好在 2023 年市值型創新科技 ETF 有望引領台股表現，推出年度重量級鉅作──「野村臺灣創新科技 50ETF」，也是台灣首檔多元複合科技主題且會主動持續進化的 ETF，預定 11 月 1 日掛牌上市，協助投資人搶進市值型 ETF 投資錢景。

觀察台股表現，隨著資金避險情緒濃厚，台灣加權指數略有回檔，目前投資策略宜採取穩步前行，台灣外銷出口於今年第四季重回成長軌道，最大貢獻來自與 AI、創新科技相關。根據台積電對 AI 晶片預估，未來 5 年複合成長率有 50%，CoWoS 產能 2023-2024 將機會翻倍成長，2023 下半年景氣由谷底逐步復甦，營收貢獻從 2023 第四季開始顯現，投資策略以長線產業成長趨勢明確的創新科技逢低布局，可鎖定台股中具有大市值與前瞻性的創新科技企業，表現可望相對穩定。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，有別於市面上常見的單一主題式 ETF，00935 是全國首檔「創新科技」複合式主題 ETF 追蹤「臺灣創新科技 50 指數」，運用 FactSet 的 Revere Business Industry Classification System (RBICS) Level 6 的創新科技次產業分類，歸納為 11 項創新科技主題，現階段的 50 檔成份股，涵蓋了 AI、5G+、電動車、元宇宙、區塊鏈、機器人自動化、大數據、金融科技、雲端運算、資訊安全創新科技題材，每年嚴選評估名單，針對市值、營收、研發費用、近四季本業是否賺錢，並參考股價動能，精選 50 檔符合全球創新標準的台股企業，不僅可以把握住主流龍頭股，同時也能囊括很多創新科技次產業的隱形領袖，協助投資人在篩選標的時，同時考量到創新科技投資趨勢及企業的轉型能力。每年 8 月都針對全世界各項創新科技的不同主題，主動汰除落伍主題並纳入新生成主題，避免錯失新科技應用帶來的大行情，00935 是一檔會進化的 ETF，能主動延續投資蓄航力。此外，指數編製規則納入了獨家指標「研發費用佔營收比

重」，用以確保創新科技企業長期競爭力的重要關鍵。00935 追蹤指數「臺灣創新科技 50 指數」近 5 年累積報酬率高達 194.5%*，表現也優於台灣各主要指數具穩定成長性，每半年配發股利，適合做中長期配置標的。(* 資料來源：Bloomberg；資料日期：2018/12/31~2023/09/30。以上僅為標的指數成分股歷史資料回測結果，不代表本基金之未來績效保證。) 投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測

展望後市，野村臺灣創新科技 50 ETF（00935）基金經理人林怡君表示，在當前高利率、地緣政治風險上升的環境中，AI 仍引領創新科 技產業趨勢利多，加上台股利多因素：（一）景氣落底反彈（二）AI 拉貨需求增（三）電子銷貨旺季（四）選舉行情，皆有利創新科技股表現，對於投資人而言，近期拉回反而是布局台股創新科技投資標的好時機。

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