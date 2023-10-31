野村臺灣創新科技50 ETF，預計11/1掛牌

美國科技巨頭進入財報公布密集週，美債殖利率仍偏高，以巴戰爭尚未落幕，美國晶片禁令提前禁銷中國，市場態度趨於謹慎。Microsoft 受惠雲端業務收入提振，上季 EPS 2.99 美元，高於預估的 2.65 美元，股價在財報公布後逆勢走高。Alphabet 上季 EPS 1.55 美元高於預估的 1.46 美元。建議投資人可尋求長期看好的趨勢個股，布局題材可留意長線成長動力 AI、創新科技相關族群。
野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，現階段 AI 晶片仍處於缺貨階段，美國晶片禁令所造成的中國需求缺口預期將由其他客戶快速補上，至於中企則多半已經提前拉貨，1-2 年內的 AI 訓練需求應可滿足，短期對美中雙方的衝擊相對有限。就整個半導體產業而言，最壞的時候確實已經過去，台灣 9 月出口轉為正成長，主要由 AI 與創新科技出貨帶動，2024 年 GDP 谷底回升，再造台股生命力。此外，供應鏈上游的護國神山，第 3 季庫存天數已自高點下滑，更不用提下游廠商的庫存已去化，一切就等客戶拉貨的需求復甦，而目前看來雖然客戶態度仍偏向謹慎，但進入第四季消費電子旺季，拉貨需求多少會增加，搭配庫存去化接近尾聲。晶圓代工廠將於 2024 年恢復成長動能，在 AI 應用、HPC、車用的趨動下，半導體產業將恢復成長動能，預估 2024 年全球半導體產值為 6329.5 億美元 (20.4% YOY)，晶圓代工產值預估 1396 億美元 (13.2% YOY)，AI 應用與需求不斷增長，擴及各項雲端、資料中心等網路應用，對於資料傳輸、儲存、算力的速度要求也隨之提高，而矽光子結合 CPO 能達到降低功耗、提高資料傳輸密度的優點，也讓矽光子技術成為熱門焦點，台積電此前表示正在積極推進矽光子技術，並與 Broadcom、Nvidia 等大客戶共同開發以矽光子技術應用中心，創新科技相關概念股持續成為布局焦點的熱門題材。
野村臺灣創新科技 50 ETF 經理人林怡君表示，從 8、9 月的財報來看，台灣科技類股相關公司營收出現明顯分化，預期第 3 季財報也是如此，股價從 7 月以來反映此利空而修正至今，加上現在又有晶片禁令、以巴衝突等利空反覆測底，而高利率導致企業投資謹慎及民眾消費縮手，即便大型雲端業者資本支出仍強，但整體而言供需兩端仍是受壓抑的。換句話說，投資人很難找到成長性比創新科技高且穩定的其他產業，現在布局創新科技類股是明智的好選擇。未來聯準會一旦釋出可能降息的態度，無論消費及投資都會馬上開始有反映，屆時 AI 創新科技相關個股將贏來雙重利多以支撐股價向上，想要逢低布局台股或是參與 AI 等創新科技趨勢，現在正是布局的絕佳良機。
半導體庫存去化走勢圖，2024 第一季將恢復正成長
黃宏治指出，「野村臺灣創新科技 50 ETF」（00935）是一檔兼具高品質與多樣性創新科技題材的 ETF，市面中獨有聚焦於台灣最具國際競爭力的科技核心，是台灣少見的多元創新科技主題 ETF，追蹤「臺灣創新科技 50 指數」，納入獨家指標「研發費用佔營收比重排除最差 25％及小於 2％」，顯示創意與研發力的重要性，方能匯聚前瞻性投資，創造企業獲利的蓄航力；此外，財務指標必須近 4 季營業利益要大於零、動能指標 - 排除現價距離 52 周高點最遠的 10% 個股、納入 FactSet RBICS Level 6 創新科技次產業標的，營收占比要至少有 50%，且必須具備永續報告書，近 3 個月日平均成交金額至少要有 1500 萬元等條件，經過重重篩選之後，符合上述條件的菁英個股再依照自由流通市值加權取其前 50 大個股作為 ETF 的成分股。歷史資料顯示，從 2019 年初至 2023 年 9 月底，00935 野村臺灣創新科技 50ETF 追蹤「臺灣創新科技 50 指數」累計報酬率達 194.5%，遠超過台灣電子類指數（145.3%）、台灣 50 指數（102.8%）跟台灣加權指數（97.6％），成長力道十足，領先大盤漲幅將近一倍，由此可見前瞻性投資有助於投資人獲取潛在資本利得。(資料來源：Bloomberg；資料日期：2018/12/31~2023/09/30) 以上僅為標的指數成分股歷史資料回測結果，不代表本基金之未來績效保證。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。
野村投信在主動式台股基金深耕 25 年，台股主動型基金操盤品質深受市場肯定，看好在 2023 年市值型創新科技 ETF 有望引領台股表現，從主動式基金跨入 ETF，推出年度重量級鉅作──「野村臺灣創新科技 50ETF」，首檔多元複合科技主題且會主動持續進化的 ETF，坐擁多項創新科技特色，多元布局且快速調整，成為今年度新募集的 ETF 熱門選擇，聰明投資 ETF、想要每月幫自己存股的投資人，00935 絕對是不錯的投資標的，預計 11 月 1 日正式掛牌，協助投資人搶進市值型 ETF 投資錢景。
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛 (原：NN (L)) 、晉達、野村基金(愛爾蘭系列)、荷寶及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2022 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 4,577 億元，居所有台灣資產管理業(基金) 公司第 6 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，並已連續七年蟬聯最佳投資長(2017~2023)，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
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