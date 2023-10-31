【一分鐘看圖論市】高利環境消費力不減，美國經濟的「最強支柱」

高利環境消費力不減，Q3 經濟強勁增長

面對高利率與高物價，美國經濟仍一直保持穩定，受強勁消費支出支撐，美國第三季 (7 至 9 月) 國內生產毛額 (GDP) 成長 4.9%，遠高第二季的 2.1%，也超出市場預期，創近兩年來最快增速。目前美國經濟仍無衰退跡象，提高市場對於美國經濟軟著陸的信心。高利環境消費力不減，Q3 經濟強勁增長

資料來源：Morgan Stanley；資料日期：2023/10/26。

歐洲央行按下暫停升息鈕

歐洲央行 10 月會議維持利率在 4.5% 不變，總裁拉加德表示俄烏戰爭及中東衝突增添未來不確定性，歐洲經濟成長偏弱的狀況恐持續到 2023 年底，貨幣政策須更謹慎。歐洲央行官員則持續重申，可能沒有進一步升息的必要。市場預估，歐洲央行已完成升息循環，但由於還在對抗高通膨，對外傳達政策利率至少將維持 2024 上半年，預估最快 2024 年 7 月才會開始降息。

資料來源：(左圖) Bloomberg，2023/10/27；(右圖) ECB、預估通膨率，2023/07/07。

全球金融市場重點回顧 (10/21~10/27)

【成熟市場】

美國第三季國內生產毛額 (GDP) 創近兩年來最大單季增幅

受強勁消費支出提振，第三季 GDP 季增年率成長 4.9%，較第二季的 2.1% 顯著加速，顯示儘管在高利率和高物價壓力下，美國經濟仍一直保持穩定，屢次超出預期。

美國 9 月核心消費者物價指數 (Core PCE) 月增加速至 4 個月新高

9 月 PCE 物價指數年增 3.4%，符合市場預期，按月來看成長 0.4%，高於市場預期的 0.3%，但與前值持平；剔除能源和食品價格後的 9 月核心 PCE 年增 3.7%，創 2021 年 5 月以來新低，但按月來看成長 0.3%，高於前值 0.1%，為 4 個月以來最大漲幅，顯示消費者支出仍強勁，潛在的物價壓力續存。

資料來源：Bloomberg；資料時間：2023/10/27。

歐洲央行 (ECB) 按下升息暫停鈕

歐洲央行宣布利率維持不變，為一年多來首次暫停升息，自去年 7 月結束長達 8 年的負利率時代以來已連續升息 10 次，共升息 450 個基點，最新聲明中持續重申，將在足夠長的時間內把借貸成本維持在這一水準，而總裁拉加德也在會後記者會表示「暫停升息不意味著永遠不會再升息，現在討論降息為時過早」。

【新興市場】

繼印尼後，菲律賓意外升息 1 碼

菲律賓央行 (BSP) 升息 1 碼至 6.5%，並示警通膨在明年中以前都將保持在目標水準之上，市場對其他東南亞央行轉鷹的展望也增濃。

【債匯金市】

美國 10 年期公債殖利率週一 (23 日) 站上 5% 大關

10 年期美債殖利率自 2007 年以來首次達到 5%，周一 (23 日) 曾一度來到 5.02%。

資料來源：Bloomberg；資料時間：2023/10/27。

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