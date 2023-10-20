創新科技長多趨勢明確，買點到！

美國公布 9 月零售銷售數據優於預期，但美國擬加強限制賣給中國的 AI 晶片，Nvidia 股價跌 4.7%，市場觀察財報，即使美 10 年債利率攀升，美股週一仍反彈，標普 500 指數上漲 1.06%，牽動台股 10/17 開盤上漲，但隔日集中市場與店頭市場跌幅皆逾 1%。近期台股盤面 AI 族群波動較大，市場持續等本週四 (10/19) 台積電法說會，將為後勢行情風向球，操作布局可留意強勢族群，跌深 AI、創新科技及網通產業等相關族群。

半導體終端需求自 2021 下半年見頂庫存快速堆積，IC 設計進入庫存調整模式，DOI 持續突破歷史新高直到 2023 年第 1 季到高點 151 天，第 2 季庫存已下降到 141 天，產業預期庫存調整將延續到今年第四季。以基本面而言，預估 2023 下半年半導體市場緩步回溫至正常軌道。野村投信投資策略部副總經理張繼文指出，AI、電動車及元宇宙應用爆發，預期半導體及半導體設備需求在中長期將維持強勁增長，長期仍看好 AI、5G、電動車等群趨勢，帶動半導體增長。科技業庫存調整已近尾聲，回補庫存動能可期、景氣谷底復甦，美國重量級企業、台積電這周將發表最新財報，預估台股第四季投資亮點，集中在創新科技類股，股市表現最好的時候，通常都不是在景氣欣欣向榮的繁榮期，而是在景氣從谷底回升階段，當景氣正從復甦期邁向擴張期，所有經濟數據都在全面轉佳，此時布局創新科技 ETF 如 00935 為相當好的時機，是兼具安全與報酬的投資選擇，加上總統大選行情正緊鑼密鼓展開，正是搶進創新科技 ETF 的機會點。統計從 2000 年以來的歷次總統大選，台股在選前 3 個月的表現最佳，平均漲幅達 6.23%，相較於國際股市，選前的台股確實相對抗跌。(資料來源：Bloomberg，1999/12~2019/12。)

2023 年第四季進入獲利上修階段，2024 年台股企業營收成長動能已顯現

資料來源：Bloomberg，資料日期：2023/9/30

野村臺灣創新科技 50 ETF 經理人林怡君表示，由 AI 衍生的需求被視為新生市場，是超越景氣循環的中長期趨勢，AI 主題的驅動性，使得機器人、雲端運算、網路購物等，成為強勢投資主題，未來 10 年成長潛力更驚人。根據聯合國科技與創新報告，全球創新科技如 AI、5G+、電動車等市場規模可望從 2020 年的 1.5 兆美元提高到 2030 年的 9.5 兆美元，年複合成長率高達 20%。野村臺灣創新科技 50 ETF (代號：00935) 追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 創新科技 50 指數」，是由臺灣指數公司與全球最完整金融數據資料庫之一的 FactSet 攜手打造，每年 8 月都會針對全世界各項創新科技的不同主題，主動汰除落伍主題並纳入新生成主題，是一檔「永遠創新、不褪主流」的 ETF。此外，指數編製規則納入了獨家指標「研發費用佔營收比重」，用以確保創新科技企業長期競爭力的重要關鍵，唯有投入到位的研發能量，才有機會轉化為營收盈餘逐年成長的長期養分。

張繼文表示，近年來投資風向轉向 ETF，被動式 ETF 投資愈來愈夯！其優點在於分散投資、規避風險，參與股市獲取潛在報酬機會，比起配息，選對適合的 ETF 最是關鍵，市值型 ETF 可滿足參與市場，以分散風險投資一籃子股票，在存股同時追求績效報酬。野村臺灣創新科技 50 ETF (代號：00935)，以 15 元的發行價，坐擁多項創新科技特色，讓投資人心動不已，適合訴求長期計畫想要好好存股的小資族及投資人，預計在 11 月 1 日掛牌上市後就可自由買賣，勢必將引發另一波熱潮。

「野村臺灣創新科技 50 ETF」(00935)，預計 11 月 1 日正式掛牌，銷售機構：群益金鼎證券、元大證券、永豐金證券、統一證券、富邦證券、凱基證券、兆豐證券、華南永昌證券、元富證券。

創新潛力十年榮景，市場版可倍數擴張

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