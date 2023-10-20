創新科技長多趨勢明確，買點到！

美國公布 9 月零售銷售數據優於預期，但美國擬加強限制賣給中國的 AI 晶片，Nvidia 股價跌 4.7%，市場觀察財報，即使美 10 年債利率攀升，美股週一仍反彈，標普 500 指數上漲 1.06%，牽動台股 10/17 開盤上漲，但隔日集中市場與店頭市場跌幅皆逾 1%。近期台股盤面 AI 族群波動較大，市場持續等本週四 (10/19) 台積電法說會，將為後勢行情風向球，操作布局可留意強勢族群，跌深 AI、創新科技及網通產業等相關族群。
半導體終端需求自 2021 下半年見頂庫存快速堆積，IC 設計進入庫存調整模式，DOI 持續突破歷史新高直到 2023 年第 1 季到高點 151 天，第 2 季庫存已下降到 141 天，產業預期庫存調整將延續到今年第四季。以基本面而言，預估 2023 下半年半導體市場緩步回溫至正常軌道。野村投信投資策略部副總經理張繼文指出，AI、電動車及元宇宙應用爆發，預期半導體及半導體設備需求在中長期將維持強勁增長，長期仍看好 AI、5G、電動車等群趨勢，帶動半導體增長。科技業庫存調整已近尾聲，回補庫存動能可期、景氣谷底復甦，美國重量級企業、台積電這周將發表最新財報，預估台股第四季投資亮點，集中在創新科技類股，股市表現最好的時候，通常都不是在景氣欣欣向榮的繁榮期，而是在景氣從谷底回升階段，當景氣正從復甦期邁向擴張期，所有經濟數據都在全面轉佳，此時布局創新科技 ETF 如 00935 為相當好的時機，是兼具安全與報酬的投資選擇，加上總統大選行情正緊鑼密鼓展開，正是搶進創新科技 ETF 的機會點。統計從 2000 年以來的歷次總統大選，台股在選前 3 個月的表現最佳，平均漲幅達 6.23%，相較於國際股市，選前的台股確實相對抗跌。(資料來源：Bloomberg，1999/12~2019/12。)
2023 年第四季進入獲利上修階段，2024 年台股企業營收成長動能已顯現
野村臺灣創新科技 50 ETF 經理人林怡君表示，由 AI 衍生的需求被視為新生市場，是超越景氣循環的中長期趨勢，AI 主題的驅動性，使得機器人、雲端運算、網路購物等，成為強勢投資主題，未來 10 年成長潛力更驚人。根據聯合國科技與創新報告，全球創新科技如 AI、5G+、電動車等市場規模可望從 2020 年的 1.5 兆美元提高到 2030 年的 9.5 兆美元，年複合成長率高達 20%。野村臺灣創新科技 50 ETF (代號：00935) 追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 創新科技 50 指數」，是由臺灣指數公司與全球最完整金融數據資料庫之一的 FactSet 攜手打造，每年 8 月都會針對全世界各項創新科技的不同主題，主動汰除落伍主題並纳入新生成主題，是一檔「永遠創新、不褪主流」的 ETF。此外，指數編製規則納入了獨家指標「研發費用佔營收比重」，用以確保創新科技企業長期競爭力的重要關鍵，唯有投入到位的研發能量，才有機會轉化為營收盈餘逐年成長的長期養分。
張繼文表示，近年來投資風向轉向 ETF，被動式 ETF 投資愈來愈夯！其優點在於分散投資、規避風險，參與股市獲取潛在報酬機會，比起配息，選對適合的 ETF 最是關鍵，市值型 ETF 可滿足參與市場，以分散風險投資一籃子股票，在存股同時追求績效報酬。野村臺灣創新科技 50 ETF (代號：00935)，以 15 元的發行價，坐擁多項創新科技特色，讓投資人心動不已，適合訴求長期計畫想要好好存股的小資族及投資人，預計在 11 月 1 日掛牌上市後就可自由買賣，勢必將引發另一波熱潮。
「野村臺灣創新科技 50 ETF」(00935)，預計 11 月 1 日正式掛牌，銷售機構：群益金鼎證券、元大證券、永豐金證券、統一證券、富邦證券、凱基證券、兆豐證券、華南永昌證券、元富證券。
創新潛力十年榮景，市場版可倍數擴張
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛 (原：NN (L)) 、晉達、野村基金(愛爾蘭系列)、荷寶及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2022 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 4,577 億元，居所有台灣資產管理業(基金) 公司第 6 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，並已連續七年蟬聯最佳投資長(2017~2023)，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
上述 ETF 基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw) 中查詢。本基金之特性、相關投資風險及投資人應負擔之成本費用等資訊，請詳閱基金公開說明書。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。基金自上市日或上櫃日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。投資人於成立日 (不含當日) 前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日或上櫃日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止，經理公司或所委任之基金銷售機構不接受本基金受益權單位數之申購或買回。本基金受益憑證上市或上櫃後之買賣成交價格應依臺灣證券交易所或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有關規定辦理，且無升降幅度限制。本基金受益憑證之上市買賣，應依證券交易市場有關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。投資人可至經理公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 或致電客服中心查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。以上僅作資產配置說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。【野村投信獨立經營管理】
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