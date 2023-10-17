入手高勝率投資的敲門磚，00935創新科技一站購足！

上週五 (10/13) 台股轉為盤下震盪，加權指數收在 16,782.57，電子成交比重維持在七成以上且均線多頭排列，氣勢強偏多，第三季財報法說已展開，電子產業谷底已過，留意本週四 (10/19) 台積電法說內容，選股可留意處於低基期且進入產業旺季的族群。Google 宣布推出 Chromebook Plus，內建 AI 驅動的 Google 和 Adobe 應用程式，Microsoft 於秋季發表會宣布 9 月 26 日推出 Windows AI 助手 Copilot，而 Microsoft 365 Copilot 則於 11 月 1 日向企業用戶開放，後續關注用戶的使用狀況以及企業如何將 AI 功能轉移成公司的獲利來源之一。2024 年隨著 AI PC 的推出，加上三年左右的換機周期到來，有望帶動整體 PC 銷售表現。近月 AI 及科技相關族群已有可觀的修正幅度，就基本面而言，AI 將在未來幾年快速增長，預估到 2025 年，全球將達到 2,000 億美元，等於未來三年的投資額將翻倍，AI 及創新科技長期基本面看好，現在正是布局創新科技的好時機。
近期 AI 伺服器訂單能見度佳，考量 AI 伺服器專案開發期約 1.5 年以上，目前廣達已看到 2024 下半年的 AI 伺服器訂單，後續有望隨著 CoWoS 產能開出而順利出貨，同時 2024 年美系車用訂單也有望放量，正向看待廣達營運。此外，受惠於 Microsoft 資料中心擴建需求持續成長，其 400G ZR4 光收發模組使用量逐年遞增，且華星光上游晶片供應商 Marvell 及雷射供應商 AAOI 皆正向看待 400G ZR4 產品需求快速成長，樂觀看待 2023 下半年至 2025 年營運展望。(以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。)
時序來到第四季，隨著電子科技類股庫存去化進入尾聲，野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，00935 聚焦三大策略，提供獨特創新科技投資價值，藉此選到一籃子好股票，為投資人迎接創新科技成長蓄航力及投資獲利機會，值得布局。
【策略一】00935 獲利配置術！拉高科技投資差異化，解決投資痛點
野村臺灣創新科技 50（代碼 00935）囊括了 11+N 全球創新科技主題，其有別於市面上常見的單一主題式 ETF（如半導體、5G、電動車、動能或晶圓製造….. 等），拉高科技投資差異化，解決投資痛點。相比於已經成熟的傳統科技領域，創新科技的獲利成長性高、股價爆發力強，相對股價波動也會比較大，因此在評估創新科技績效表現要拉長時間追蹤，不能只看 1、2 年，至少要評估 3~5 年以上的時間，才能完整參與一個景氣循環所帶來的商機，並反映在股價的整體表現，根據統計，從 2019 年初至 2023 年中，00935 野村臺灣創新科技 50ETF 追蹤指數累計報酬率達 194.5%，遠超過台灣電子類指數（145.3%）、台灣 50 指數（102.8%）跟台灣加權指數（97.6％），領先幅度將近一倍，透過 00935 發揮科技 ETF 投資價值，00935 不燒腦的無痛理財術，化繁為簡，有利投資人獲取潛在優厚的資本利得。
00935 追蹤指數 vs 台灣主要指數 報酬率走勢圖
【策略二】00935 獨家致勝心法！第四季正逢電子銷貨旺季，台股多為上漲
創新科技底氣足，張繼文指出，從第三季開始台灣就正式進入消費性電子備貨的旺季，尤其是在八月過後，各個產品拉貨的力道更是益趨明顯，加上還有隔年的財測利多行情，第四季的台股多為抗跌強漲。根據統計 2016 年以來台股表現，擁有電子旺季加持的 Q4 和財測利多行情的 Q1 表現最為出色，平均漲幅分別達 1.86% 及 4.86%，而 00935 追蹤指數 - 臺灣創新科技 50 指數，平均漲幅更是高達 2.82% 及 8.07%，展現多頭爆發力的特色，整體而言 Q4 為進場台股的最佳時機 。(資料來源：Bloomberg、臺灣指數公司；資料統計期間：2015/12/31~2022/12/31)
【策略三】00935 預見未來商機！用宏觀角度去發掘創新科技投資趨勢
野村臺灣創新科技 50 ETF (00935) 經理人林怡君指出，00935 的最大特色，就是它是一檔「活的」ETF，因為其創新科技主題不會永遠一成不變，這必須提及其追蹤指數「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 創新科技 50 指數」。該指數由臺灣指數公司與擁有全球最完整金融數據資料庫的 FactSet 攜手打造，符合當下全世界各項創新科技的不同主題，突破單一科技投資主題困境，並建立起每年 8 月份進行的主題調整機制；FactSet 會主動汰除落伍主題並纳入新生成主題，以確保指數每年皆可挑選出符合時下最新科技趨勢。待年度創新科技主題確立後，即從中嚴選符合特定條件的台灣電子股，去蕪存菁篩出 50 檔等同「台灣尖牙股」構成的潛力籃子，與時俱進。因此，00935 適合長期存股，更無須在意市場的短期波動，更是市面上創新科技 ETF 的里程碑，集結創新、科技、高競爭力以及高流動性的優勢，豐厚層次底蘊，一站購足，成就最值得投資的創新科技 ETF。
00935 追蹤指數說明
「野村臺灣創新科技 50 ETF」(00935) 募集期間 10 月 16 日至 10 月 18 日，發行價格為新台幣 15 元，預計 11 月 1 日正式掛牌，銷售機構：群益金鼎證券、元大證券、永豐金證券、統一證券、富邦證券、凱基證券、兆豐證券、華南永昌證券、元富證券。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛 (原：NN (L)) 、晉達、野村基金(愛爾蘭系列)、荷寶及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2022 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 4,577 億元，居所有台灣資產管理業(基金) 公司第 6 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，並已連續七年蟬聯最佳投資長(2017~2023)，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
上述 ETF 基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw) 中查詢。本基金之特性、相關投資風險及投資人應負擔之成本費用等資訊，請詳閱基金公開說明書。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。基金自上市日或上櫃日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。投資人於成立日 (不含當日) 前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日或上櫃日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止，經理公司或所委任之基金銷售機構不接受本基金受益權單位數之申購或買回。本基金受益憑證上市或上櫃後之買賣成交價格應依臺灣證券交易所或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有關規定辦理，且無升降幅度限制。本基金受益憑證之上市買賣，應依證券交易市場有關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。投資人可至經理公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 或致電客服中心查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。以上僅作資產配置說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。【野村投信獨立經營管理】
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