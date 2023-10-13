00935太甜了！AI點火，未來創新科技後市俏

美國利率處於高檔，對全球股市造成壓力，加上地緣政治風險升溫，市場觀望氣氛濃厚，然而，台股表現不俗，10/6 台股盤上狹幅震盪，連漲兩日後，加權與電子指數重回月線之上，技術面好轉，預期台股在基本面支撐以及選舉行情發酵下，將重回長多格局。第三季財報法說會自本週展開，隨著 AI 應用逐漸普及，手機及 PC 等終端產品的算力需求均會提升，半體導擴張趨勢明確，AI 可望延續多頭發展，微軟、Google、AWS 投資超級電腦等級的伺服器，採用 Nvidia H100 GPU 或其他高階訓練用晶片，以訓練大型模型，這將是 AI 對電子硬體的第一波拉動。野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，由於生成式 AI 需求大幅成長，將推升 AI 伺服器相關的需求成長，帶動相關的晶片、散熱、封裝、組裝需求都大幅增加， AI 在生活中及商業上具大應用價值，將帶動各種新式電子裝置成長，持續成為整體電子供應鏈主要成長動能，邁入產業旺季的族群， AI 中長線趨勢明確，搭配電子科技產業大趨勢爆發，極具想像空間，有利台股表現，第四季有機會伴隨基本面上攻，選舉行情將逐步發酵，現在正是布局台股創新科技 ETF 的好時機，不僅享有台股向上動能，亦能參加 AI、創新科技族群高成長階段。(以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。)

野村臺灣創新科技 50 ETF 經理人林怡君表示，科技業一直是台灣的重要支柱，也是最受青睞的投資領域，其中以科技為主題的 00935 一次網羅最夯的科技主題，協助投資人掌握創新科技先機，包括 AI、半導體、5G、大數據、區塊鏈、元宇宙、資安等領域都具有中長線的成長潛力，有別於市場上多數主流科技 ETF 重壓單一產業，00935 每年 8～9 月都會滾動式調整涵蓋的創新科技產業主題和數量，例如今年 8 月最新納入 Quantum Processor Semiconductors（量子處理器半導體）、3D 列印等，讓投資人永遠都能著眼現在、放眼未來。

張繼文指出，由於創新科技領域日新月異，從指數投資的角度來看，過去投資人還得選擇主題，然而，奇蹟不可能常常發生，所以投資沒有一定脈絡可尋，隨時要去盤點，確認現在到底要做什麼才是對的，最重要的是眼光精準找到投資趨勢明日之星，這不是一個簡單的過程，與其花時間在市場上摸索，不如站在巨人的肩膀上精準掌握投資價值，獲得高勝算。00935 是一檔會主動進化的 ETF 2.0，不管趨勢如何改變，威脅中找機會，亂世中出英雄，投資人不需要煩惱布局選股，還能將龍頭科技股和受惠創新科技的潛力公司一網打盡成為 00935 獨家投資配方，從過去績效回測顯示，相比於傳統的台股科技型指數，00935 追蹤指數過去表現更具備二大優勢「多頭漲勢強悍」及「長期報酬潛力佳」。此外，更納入研發費用這項最具前瞻性的篩選指標，主動汰除落伍主題並纳入新生成主題，以確保指數每年皆可挑選出符合時下最新科技趨勢。國內投資人喜歡參與配息，00935 採半年配，於每年 3、9 月除息，不僅滿足投資人現金流需求，也方便投資人做金流規劃，整體而言能兼顧資產成長潛力和現金收益，更能靈活運用資金，一檔 00935 一次滿足創新科技投資的各種需求。「野村臺灣創新科技 50 ETF」(00935)，將於 10 月 16 日開募，發行價格為新台幣 15 元，銷售機構群益金鼎證券、元大證券、永豐金證券、統一證券、富邦證券、凱基證券、兆豐證券、華南永昌證券、元富證券。

00935 及前 3 大科技主題 ETF 比較表

資料來源：公開資訊觀測站、集保結算所、上述各投信公司；資料日期：2023/7/31

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