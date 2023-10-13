00935太甜了！AI點火，未來創新科技後市俏

美國利率處於高檔，對全球股市造成壓力，加上地緣政治風險升溫，市場觀望氣氛濃厚，然而，台股表現不俗，10/6 台股盤上狹幅震盪，連漲兩日後，加權與電子指數重回月線之上，技術面好轉，預期台股在基本面支撐以及選舉行情發酵下，將重回長多格局。第三季財報法說會自本週展開，隨著 AI 應用逐漸普及，手機及 PC 等終端產品的算力需求均會提升，半體導擴張趨勢明確，AI 可望延續多頭發展，微軟、Google、AWS 投資超級電腦等級的伺服器，採用 Nvidia H100 GPU 或其他高階訓練用晶片，以訓練大型模型，這將是 AI 對電子硬體的第一波拉動。野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，由於生成式 AI 需求大幅成長，將推升 AI 伺服器相關的需求成長，帶動相關的晶片、散熱、封裝、組裝需求都大幅增加， AI 在生活中及商業上具大應用價值，將帶動各種新式電子裝置成長，持續成為整體電子供應鏈主要成長動能，邁入產業旺季的族群， AI 中長線趨勢明確，搭配電子科技產業大趨勢爆發，極具想像空間，有利台股表現，第四季有機會伴隨基本面上攻，選舉行情將逐步發酵，現在正是布局台股創新科技 ETF 的好時機，不僅享有台股向上動能，亦能參加 AI、創新科技族群高成長階段。(以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。)
野村臺灣創新科技 50 ETF 經理人林怡君表示，科技業一直是台灣的重要支柱，也是最受青睞的投資領域，其中以科技為主題的 00935 一次網羅最夯的科技主題，協助投資人掌握創新科技先機，包括 AI、半導體、5G、大數據、區塊鏈、元宇宙、資安等領域都具有中長線的成長潛力，有別於市場上多數主流科技 ETF 重壓單一產業，00935 每年 8～9 月都會滾動式調整涵蓋的創新科技產業主題和數量，例如今年 8 月最新納入 Quantum Processor Semiconductors（量子處理器半導體）、3D 列印等，讓投資人永遠都能著眼現在、放眼未來。
張繼文指出，由於創新科技領域日新月異，從指數投資的角度來看，過去投資人還得選擇主題，然而，奇蹟不可能常常發生，所以投資沒有一定脈絡可尋，隨時要去盤點，確認現在到底要做什麼才是對的，最重要的是眼光精準找到投資趨勢明日之星，這不是一個簡單的過程，與其花時間在市場上摸索，不如站在巨人的肩膀上精準掌握投資價值，獲得高勝算。00935 是一檔會主動進化的 ETF 2.0，不管趨勢如何改變，威脅中找機會，亂世中出英雄，投資人不需要煩惱布局選股，還能將龍頭科技股和受惠創新科技的潛力公司一網打盡成為 00935 獨家投資配方，從過去績效回測顯示，相比於傳統的台股科技型指數，00935 追蹤指數過去表現更具備二大優勢「多頭漲勢強悍」及「長期報酬潛力佳」。此外，更納入研發費用這項最具前瞻性的篩選指標，主動汰除落伍主題並纳入新生成主題，以確保指數每年皆可挑選出符合時下最新科技趨勢。國內投資人喜歡參與配息，00935 採半年配，於每年 3、9 月除息，不僅滿足投資人現金流需求，也方便投資人做金流規劃，整體而言能兼顧資產成長潛力和現金收益，更能靈活運用資金，一檔 00935 一次滿足創新科技投資的各種需求。「野村臺灣創新科技 50 ETF」(00935)，將於 10 月 16 日開募，發行價格為新台幣 15 元，銷售機構群益金鼎證券、元大證券、永豐金證券、統一證券、富邦證券、凱基證券、兆豐證券、華南永昌證券、元富證券。
00935 及前 3 大科技主題 ETF 比較表
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛 (原：NN (L)) 、晉達、野村基金(愛爾蘭系列)、荷寶及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2022 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 4,577 億元，居所有台灣資產管理業(基金) 公司第 6 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，並已連續七年蟬聯最佳投資長(2017~2023)，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
上述 ETF 基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw) 中查詢。本基金之特性、相關投資風險及投資人應負擔之成本費用等資訊，請詳閱基金公開說明書。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。基金自上市日或上櫃日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。投資人於成立日 (不含當日) 前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日或上櫃日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止，經理公司或所委任之基金銷售機構不接受本基金受益權單位數之申購或買回。本基金受益憑證上市或上櫃後之買賣成交價格應依臺灣證券交易所或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有關規定辦理，且無升降幅度限制。本基金受益憑證之上市買賣，應依證券交易市場有關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。投資人可至經理公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 或致電客服中心查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。以上僅作資產配置說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。【野村投信獨立經營管理】
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