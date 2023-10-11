00935獨家投資配方！一次滿足各種科技投資需求，多頭蓄航更有感

美國政府關門危機暫告解除，台 股上演慶祝行情，AI 族群先前已有可觀的修正幅度，有望出現強勁反彈。就基本面而言，人工智慧 (AI) 投資將在未來幾年快速增長，預估 2025 年全球將達到 2000 億美元，等於未來三年投資將翻倍，AI 對算力要求刺激 GPU 需求量，Nvidia 晶片仍供不應求，在硬體上，庫存趨近於正常水位，後續關注需求端動能，隨消費者持續增加雲端服務支出，加上 AI 的應用，支撐軟體產業表現。加上觀察全球科技業庫存調整接近尾聲，將持續提升科技業獲利能力，AI 帶動相關科技供應鏈，長期成長性可期，展望後市，2023 年第四季正是進場布局創新科技的好時機。
伺服器及電動車相關應用維持成長，2023 年受惠資料中心積極拉貨，Eagle Stream 帶動，AI Server 需求強勁，產值增加幅度大，毛利較高。微軟 AI 伺服器供應鏈透露， 2H23 訂單並未有任何改變，駁斥市場對微軟砍單的傳聞；同時， NVIDIA L40S 晶片下半年的訂單從 50 萬～ 60 萬套，上升到 60 萬～ 70 萬套。另一方面，調查指出，Meta 的 AI 伺服器 9 月開始出貨，有利供應鏈廣達表現。廣達 Server 受惠 AI Server 訂單不斷挹注，從 3Q 底開始挹注，4Q 將明顯成長，加上車用挹注，2023 年 Server 營收將由個位數成長上修至雙位數，2024 年 Server 營收預估有 47% 成長。AI 的產業趨勢仍是正面，CSP 是 AI 主要需求，廣達是重要的供應商。此外，CCL 及 Server PCB 在 2023 年下半年營運跳升，主因 Eagle Stream、Genoa、400G Swith 放量，以及 AI Server 異軍突起，台系供應鏈如：台光電、金像電於 AI Server 供應鏈中市占率大，故受惠程度高。在蘋果概念股方面，預期 2023 下半年營逐季回溫。Nvidia L40S 有望推升通用伺服器需求復甦。 (以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。)
野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，傳統的景氣循環模型告訴我們，股市表現最好的時候，通常都不是在景氣欣欣向榮的繁榮期，而是在景氣從谷底回升的時候，那時景氣正從復甦期邁向擴張期，所有經濟數據都在全面轉佳，市場上幾乎都是好消息，一切都在往好的方向前進。創新科技其實也是相同概念，當新科技的應用爆發，公司的獲利以驚人的速度成長，這時候無論是產業或是公司都在往好的方向前進，比起成熟科技產業成長性逐漸放緩，創新科技就好比冉冉升起的太陽，隨時都有可能迎來爆發。
野村臺灣創新科技 50 ETF 經理人林怡君指出，同樣是臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 創新科技 50 指數、台灣電子指數、台灣 50 指數、台灣加權指數等四大指數的單年度累積報酬表現，統計了 2019、2020、2021、2022 及 2023 年 8 月以來共五個年度。除了 2022 年以外，其餘 4 個年度都是漲幅大於 20％的多頭年，在這些年度中又以 00935 的追蹤指數皆表現最佳，且表現遠優於其餘主要指數，甚至相比於台灣電子指數，領先幅度超過了 10％，不僅展現了創新科技多頭時的爆發力，多頭年皆排名第一，績效王寶座屹立不搖，為名副其實的績效王，超犀利的 00935 更適合存股的投資人，不需花大錢，只要 15 元親民價，就可以參與未來科技巨頭的成長爆發力。
多頭年漲相強悍
張繼文進一步指出，科技行業一直是引領經濟發展的關鍵力量之一，但對於投資人來說，想參與科技產業成長，卻會發現市面上的產品有千百種，種類之多竟難以抉擇。為了解決這個問題，追蹤指數不僅完整涵蓋 11 大創新科技主題，也就是「11+N」，汰舊換新，與時俱進，各方面的科技題材都有照顧到，這個戰術讓該檔 ETF 具高成長潛力，並掌握科技股題材輪動商機，投資漲相居領先地位，此外，00935 更納入研發費用這項最具前瞻性的篩選指標，且從過去績效回測顯示，相比於傳統的台股科技型指數，00935 追蹤指數過去表現更具備二大優勢，「多頭漲勢強悍」及「長期報酬潛力佳」，創新科技主題不會永遠一成不變，因此 00935 建立起每年 8 月份進行的主題調整機制，主動汰除落伍主題並纳入新生成主題，以確保指數每年皆可挑選出符合時下最新科技趨勢，這是一檔投資與時俱進，滿足普羅大眾台股科技投資的 ETF「永遠創新、不褪主流」。00935 含金量高，不僅滿足了眾人將時下所有科技精華裝進口袋的夢想情境，同時也享有專業機構 FactSet 對創新科技主題的調整服務，獨家投資配方 3 in 1「完全同步、時刻同步、永遠同步」，一檔 00935 一次滿足創新科技投資的各種需求。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛 (原：NN (L)) 、晉達、野村基金(愛爾蘭系列)、荷寶及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2022 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 4,577 億元，居所有台灣資產管理業(基金) 公司第 6 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，並已連續七年蟬聯最佳投資長(2017~2023)，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
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