全台唯一「真・創新科技ETF」，00935贏來顛覆性的長線續航力！

近期亞股普跌，台股表現相對抗跌，美國公布 8 月職缺數優於市場預期，市場擔憂聯準會將維持高利率更長的時間，本週五 (美國時間 10/6) 非農就業數據將公布，美國近日通膨放緩與政府關門危機暫時解除下，推動股市進入反彈，AI 科技族群為盤面強勢股，依據過去經驗，適逢進入 Q4，新的季度布局意願升高，加上美國不確定因素緩解，有利台股續彈，後續觀望相關數據及國內外財報公布，量能降溫下，盤面個股表現，季線有撐或 9 月營收增溫之個股可留意。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，任何技術的發展都不會停滯不前，只要人類渴望改善生活品質的需求還在，「創新」就永遠不會消失。對於企業而言，創新也成為取得競爭優勢的必要條件之一，特別是在科技產業，唯有不斷的更新和升級技術基礎，才能滿足不斷變化的客戶需求，同時也能幫助企業降低成本，提高生產效率，顯示科技創新已成為一種常態。為了要實現創新，「資本支出」絕對是成敗最大的關鍵，從而保持最新技術的競爭力，比如購置最新的機器設備、技術研發和人力資源培訓等，成為企業的長期成功至關重要，在未來的趨勢中加速升級進而脫穎而出。

野村臺灣創新科技 50 ETF 經理人林怡君指出，00935 顧名思義是一檔聚焦在「創新科技」的 ETF，其追蹤指數 ─ 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 創新科技 50 指數，是由臺灣指數公司與全球最完整金融數據資料庫之一的 FactSet 攜手打造，每年 8 月都會針對全世界各項創新科技的不同主題，主動汰除落伍主題並纳入新生成主題，是一檔「永遠創新、不褪主流」的 ETF。為了要確保挑選出來的標的，是真正符合科技創新的概念，除了主題要符合創新產業的定義外，篩選標準更借鑒了野村台股主動式領域的豐富經驗，指數編製規則納入獨家指標：「研發費用佔營收比重排除最差 25％及小於 2％」。

這也代表，不重視研發事業的企業，即便所屬產業符合創新定義，仍舊會被排除在外，只有願意持續投入較高資源在研發事業上的企業，才有機會被納入指數股票池。這正是創新科技產業確保企業長期競爭力的重要關鍵，唯有投入到位的研發能量，才有機會轉化為營收盈餘逐年成長的長期養分。

張繼文指出，以台灣主要科技指數（台灣電子指數、台灣資訊科技指數）以及大多數科技型 ETF 之追蹤指數來比較，前者由於年代久遠，一般只用流通市值作為篩選標準，在考量主題性及趨勢性上，未設立相關的篩選指標；而後者由於並非聚焦創新概念，大多僅考慮財務指標（企業盈餘、EPS 是否大於 0），固然獲利能反應企業過去一段時間的表現好壞，但作為落後指標，卻很難反應出未來的成長潛力。

相較之下，00935 的追蹤指數則納入了更具前瞻性的資本支出作為篩選指標，長期而言，更能篩選出具備競爭優勢和投資價值之標的。相較已經成熟的傳統科技領域，創新科技的獲利成長性高、股價爆發力強，但同樣地，股價波動也會比較大。因此當我們在評估表現時，一定要拉長時間，千萬不能只看短短 1、2 年，建議至少得估計 3~5 年以上的期間，如此才能完整參與一個景氣循環內創新科技所帶來的商機，並會反映在股價的大多頭表現。如果投資人同時在 2018 年底投資四個指數，到了 2023 年 9 月底，臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 創新科技 50 指數累積報酬率高達 194.5%，對比同樣是以科技股為主，台灣電子指數的 145.3%，更遑論台灣 50 指數的 102.8%，以及台灣加權指數的 97.6％，領先幅度將近一倍。

若是只用 1、2 年較短的時間來看，那時可能股價剛好漲多回檔，自然會覺得表現不如預期，但只要拉長時間來看，創新科技能帶來的商機潛力，就不是傳統產業或成熟科技產業能比擬。所以說投資還是要讓子彈飛一會，把時間拉長，你將看到創新科技帶來甜蜜的報酬潛力。

00935 追蹤指數 vs 台灣主要指數 報酬率走勢圖

資料來源：Bloomberg；資料日期：2018/12/31~2023/09/30。註 1：上述追蹤指數為臺灣創新科技 50 指數；註 2：本基金主要係採用完全複製法追蹤標的指數之績效表現為目標，然因基金必要費用、為因應申贖之交易、為維持曝險比例而從事證券相關商品交易及視特殊情形需要採最佳化複製法等因素，仍可能使本基金偏離標的指數之表現。以上僅為標的指數成分股歷史資料回測結果，不代表本基金之未來績效保證。 投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。

創新科技是推動人類發展最大的動力，而 00935 追蹤指數不僅完整涵蓋所有創新科技主題，更納入研發費用這項最具前瞻性的篩選指標，且從過去績效回測顯示，相比於傳統的台股科技型指數，00935 追蹤指數過去表現更具備了（一）長期報酬潛力佳（二）多頭漲勢強悍等優勢，相信只要是看好 5G、AI、高速運算等各類創新科技趨勢，或是看好台灣供應鏈在追求卓越的全球競爭力投資人，野村這檔 00935，讓您投資創新科技 ETF 更有感！

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