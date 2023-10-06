全台唯一「真・創新科技ETF」，00935贏來顛覆性的長線續航力！

近期亞股普跌，台股表現相對抗跌，美國公布 8 月職缺數優於市場預期，市場擔憂聯準會將維持高利率更長的時間，本週五 (美國時間 10/6) 非農就業數據將公布，美國近日通膨放緩與政府關門危機暫時解除下，推動股市進入反彈，AI 科技族群為盤面強勢股，依據過去經驗，適逢進入 Q4，新的季度布局意願升高，加上美國不確定因素緩解，有利台股續彈，後續觀望相關數據及國內外財報公布，量能降溫下，盤面個股表現，季線有撐或 9 月營收增溫之個股可留意。
野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，任何技術的發展都不會停滯不前，只要人類渴望改善生活品質的需求還在，「創新」就永遠不會消失。對於企業而言，創新也成為取得競爭優勢的必要條件之一，特別是在科技產業，唯有不斷的更新和升級技術基礎，才能滿足不斷變化的客戶需求，同時也能幫助企業降低成本，提高生產效率，顯示科技創新已成為一種常態。為了要實現創新，「資本支出」絕對是成敗最大的關鍵，從而保持最新技術的競爭力，比如購置最新的機器設備、技術研發和人力資源培訓等，成為企業的長期成功至關重要，在未來的趨勢中加速升級進而脫穎而出。
野村臺灣創新科技 50 ETF 經理人林怡君指出，00935 顧名思義是一檔聚焦在「創新科技」的 ETF，其追蹤指數 ─ 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 創新科技 50 指數，是由臺灣指數公司與全球最完整金融數據資料庫之一的 FactSet 攜手打造，每年 8 月都會針對全世界各項創新科技的不同主題，主動汰除落伍主題並纳入新生成主題，是一檔「永遠創新、不褪主流」的 ETF。為了要確保挑選出來的標的，是真正符合科技創新的概念，除了主題要符合創新產業的定義外，篩選標準更借鑒了野村台股主動式領域的豐富經驗，指數編製規則納入獨家指標：「研發費用佔營收比重排除最差 25％及小於 2％」。
這也代表，不重視研發事業的企業，即便所屬產業符合創新定義，仍舊會被排除在外，只有願意持續投入較高資源在研發事業上的企業，才有機會被納入指數股票池。這正是創新科技產業確保企業長期競爭力的重要關鍵，唯有投入到位的研發能量，才有機會轉化為營收盈餘逐年成長的長期養分。
張繼文指出，以台灣主要科技指數（台灣電子指數、台灣資訊科技指數）以及大多數科技型 ETF 之追蹤指數來比較，前者由於年代久遠，一般只用流通市值作為篩選標準，在考量主題性及趨勢性上，未設立相關的篩選指標；而後者由於並非聚焦創新概念，大多僅考慮財務指標（企業盈餘、EPS 是否大於 0），固然獲利能反應企業過去一段時間的表現好壞，但作為落後指標，卻很難反應出未來的成長潛力。
相較之下，00935 的追蹤指數則納入了更具前瞻性的資本支出作為篩選指標，長期而言，更能篩選出具備競爭優勢和投資價值之標的。相較已經成熟的傳統科技領域，創新科技的獲利成長性高、股價爆發力強，但同樣地，股價波動也會比較大。因此當我們在評估表現時，一定要拉長時間，千萬不能只看短短 1、2 年，建議至少得估計 3~5 年以上的期間，如此才能完整參與一個景氣循環內創新科技所帶來的商機，並會反映在股價的大多頭表現。如果投資人同時在 2018 年底投資四個指數，到了 2023 年 9 月底，臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 創新科技 50 指數累積報酬率高達 194.5%，對比同樣是以科技股為主，台灣電子指數的 145.3%，更遑論台灣 50 指數的 102.8%，以及台灣加權指數的 97.6％，領先幅度將近一倍。
若是只用 1、2 年較短的時間來看，那時可能股價剛好漲多回檔，自然會覺得表現不如預期，但只要拉長時間來看，創新科技能帶來的商機潛力，就不是傳統產業或成熟科技產業能比擬。所以說投資還是要讓子彈飛一會，把時間拉長，你將看到創新科技帶來甜蜜的報酬潛力。
00935 追蹤指數 vs 台灣主要指數 報酬率走勢圖
創新科技是推動人類發展最大的動力，而 00935 追蹤指數不僅完整涵蓋所有創新科技主題，更納入研發費用這項最具前瞻性的篩選指標，且從過去績效回測顯示，相比於傳統的台股科技型指數，00935 追蹤指數過去表現更具備了（一）長期報酬潛力佳（二）多頭漲勢強悍等優勢，相信只要是看好 5G、AI、高速運算等各類創新科技趨勢，或是看好台灣供應鏈在追求卓越的全球競爭力投資人，野村這檔 00935，讓您投資創新科技 ETF 更有感！
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛 (原：NN (L)) 、晉達、野村基金(愛爾蘭系列)、荷寶及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2022 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 4,577 億元，居所有台灣資產管理業(基金) 公司第 6 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，並已連續七年蟬聯最佳投資長(2017~2023)，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
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