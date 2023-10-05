AI出口已透漏端倪，Q3企業財報好壞將是股市續漲關鍵

加權股價指數近 6 個月價量表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至 2023/10/04）

野村腳勤觀點：

美國也有強韌電網計畫

台灣在 2022 年宣布強韌電網計畫，要將集中式電網改為分散式電網，預計將投資超過 5,600 億元的經費，但你可能不知道，美國也有嚴重的停電問題，每年造成數千億美元財損甚至是數百名人員傷亡，最主要受到極端氣候影響，因此美國也宣布了「電網韌性創新夥伴計劃」，預計將投入 7000 億美元，汰換掉老舊或損壞的電網設備，而其中在變壓器的部分，超過 75% 的變壓器已經使用了 25 年以上，預期將有大量的汰舊換新需求，但美國的變壓器市場，大多只能仰賴進口，這也使得了台灣許多重電相關產業有望受惠，除了國內市場的需求，美國市場的需求才是關鍵。長期而言，極端氣候頻傳與零碳排概念的興起，台灣綠能及基礎建設的相關需求將有持續成長的機會。

經理人視角：



大盤利多因素：

（一）台灣經濟回溫：AI 出口 7、8 月暴增 4 成以上，主計處上修 2024 年 GDP 增速至 3.32%

（二）中國政策支持：8 月以來中國政府推出一籃子經濟刺激措施，有助疲軟的經濟緩步復甦

（三）AI 開啟新盛世：AI 市場規模 10 年 CAGR 達 40%，企業增加 AI 投資，股市進入新多頭格局

大盤利空因素：

（一）美債殖利率攀高：美聯準會鷹派言論利空導致殖利率持續走高，對股價有較大壓力

（二）全球經濟成長放緩：OECD 下修 2024 年全球經濟成長至 2.7%，升息影響逐漸顯現

（三）資料中心庫存偏高：Intel 示警營收可能持續下修，除 AI 相關的產業仍面臨放緩風險

AI 出口已透漏端倪，Q3 企業財報好壞將是股市續漲關鍵

目前最大的利空在於聯準會維持鷹派立場不變，下修了 2024 年降息幅度 (從降息 4 碼下修到降息 2 碼)，這讓市場認為高利率將維持更長時間，也是短線殖利率快速攀升的主因，對股價造成的壓力也比較大。股價漲多自然也是利空之一，一些本來大家都知道的利空，此刻都被放大檢視，不過好消息是我們看到 7、8 月 AI 相關的出口已經暴增，預期 9 月也會持續下去，對市場而言第 3 季財報將是關鍵，如果營收獲利能符合甚至超過市場預期，那麼市場又能再往後期待成長性，股價也有續漲的動力。整體而言，仍看好 AI 產業的長期發展趨勢，包括 AI 伺服器、HPC、ASIC/IP、散熱、CCL/PCB 等類股，有望受惠於產品升級帶來獲利提升，建議投資人可以逢拉回時進場布局。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper，2023/09/30 上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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