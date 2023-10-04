00935無畏高股息旋風，一檔會主動進化的科技ETF！

美國 8 月 PCE 數據符合市場預期，帶動美股上週五反彈，本週開始 9 月營收將陸續公布，科技族群將受矚，加上美國政府關門危機暫除，指數短線有望反彈，然目前加權指數上方仍面臨多條均線壓力，短線在量能降溫下，反彈力道有待觀察，投資布局方面，野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，科技相關族群近期陸續觀察到有個股重新站回季線或季線附近有支撐，可留意長期趨勢創新科技題材。台灣是電子業強國，不過 2022 年到 2023 年受到疫後及景氣影響，電子業庫存都尚在消化當中，導致股市受到影響， ODM 扣除 iPhone 產業，已經連續降了 4 季，IC 設計、IC 通路商、IC 封測也都連降 3 季，不過晶圓代工庫存都還在高位，去化得比想像中慢，不過壞的狀況已經過去，後面會持續往好的方向走。
野村投信將在台灣發行第一檔 ETF - 00935，有別於市場瘋狂追逐月月配，00935 回歸投資本質，追求投資報酬的最佳化。根據統計，從 2019 年初至 2023 年中，00935 野村臺灣創新科技 50ETF 追蹤指數累計報酬率達 204.7%，遠超過台灣電子類指數（156.0%）、台灣 50 指數（121.2%）跟台灣加權指數（111.2%），有利於投資人獲取優厚的資本利得。張繼文指出 00935 是「活的 ETF」，以創新科技為主題，創新就是一個重點，從 FactSet RBICS Level 6 中創新科技產業，透過長、中、短的篩選指標、永續指標、流動性指標等等，取出台灣前 50 大的創新科技公司。00935 成分股當中，目前有 11 個創新主題包含人工智慧、5G+、電動車、元宇宙、區塊鏈、機器人自動化、大數據、金融科技、雲端運算、資訊安全與半導體，且會隨著不同創新產業和趨勢的出現，隨時新增相關產業鏈的公司，因此不管時間過多久，00935 一直會跟著潮流走。張繼文進一步表示：「臺灣創新科技 50 指數這 11 個主題不是固定不變的，不僅 FactSet RBICS Level 6 會與時俱進納入創新科技新標的物，也會定期從財務、成長、動能等指標篩選，例如評估企業的創新科技營收佔比跟研發費用佔營收比重等，掌握真正精髓的 50 檔創新科技領先企業。」正因為特殊設計的指數篩選模式，00935 野村臺灣創新科技 50ETF 前十大成分股均是台灣最具關鍵競爭力的科技領航者，例如全球第一大晶圓代工廠台積電、全球第一大手機晶片設計廠聯發科、全球第一大電源供應廠台達電、全球第一大 IC 封測廠日月光等等。不僅涵括產業上、中、下游企業，中型股佔比更超過 20%，有利於挖掘創新科技的隱形冠軍，如將愛普科技納入半導體主題、群光電能納入 5G + 主題，以及將義隆電子納入電動車主題等，讓投資人不漏接各種創新科技商機，有機會贏來百年來最大機遇之多頭行情，現在正是布局 00935 的最佳時機。(以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的)
指數編製規則
科技是影響未來世界發展的重要推手，研究機構 IDC 早在 2021 年便預測：數位化產品與服務佔全球 GDP 估值佔比將從 2018 年的 17% 拉升到 2023 年的 52%，其中，亞太地區則有 65% 的 GDP 是由數位科技貢獻，顯見創新科技對全球產業與經濟帶來的影響。野村臺灣創新科技 50ETF 經理人林怡君表示：「在過去幾次的創新科技變革中，台灣科技產業一直扮演關鍵角色，到了 AI 世代也一樣。憑藉著完整且綿密的供應鏈聚落，無論科技趨勢如何轉變，台灣科技產業都能因此受惠。」因此，野村投信推出野村臺灣創新科技 50ETF(代碼 00935)，追蹤指數為臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 創新科技 50 指數，目標是協助投資者聚焦前瞻創新科技先機，透過滾動式調整，讓投資人跟上科技變化趨勢，打造一檔全包式且與時俱進的 ETF。
野村臺灣創新科技 50ETF 基金小檔案
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證券代碼
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00935
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募集日期
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10 月 16 日
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ETF 基金簡稱
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野村臺灣創新科技 50ETF
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預計掛牌日
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11 月 1 日
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追蹤指數
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臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 創新科技 50 指數
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IPO 前最低申購金額
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新臺幣 15,000
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收益分配
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半年配。自基金成立日起滿 180 日 (含) 後，按每年 2 月及 8 月最後一個日曆日為收益評價日
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基金經理費用
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每年 0.4%
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經理人
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林怡君
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保管費
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每年 0.035%
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銷售機構
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元大證券、元富證券、永豐金證券、兆豐證券、統一證券、富邦證券、華南永昌證券、凱基證券、群益金鼎證券 (依筆畫順序排列)
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風險報酬等級 *
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RR5
資料來源：臺灣指數公司、野村投信；資料日期：2023/08/31。 * 此為投信投顧公會針對基金之淨值波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製，係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高，此風險級數僅供參考，不宜作為投資唯一依據。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛 (原：NN (L)) 、晉達、野村基金(愛爾蘭系列)、荷寶及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2022 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 4,577 億元，居所有台灣資產管理業(基金) 公司第 6 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，並已連續七年蟬聯最佳投資長(2017~2023)，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
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