產業隊長張捷：(6944)兆聯—你不知道的台積電概念股、隱形冠軍的水回收霸主！公司營運概況看這裡

兆聯 6944 為全台水回收系統的龍頭再加上台積電首選廠商，今年在統包工程持續入帳，運營維護規模持續擴大，重點是毛利率大幅提升。而今年的 Q2 及 Q3 會是營收低點，接下來工程訂單陸續開工迎來營收成長。台積電美國廠的回收系統由兆聯設計發包，帆宣監工及維運。明年也會有新的半導體廠、封測廠等訂單，營收也會受惠於今年的低基期會呈現 YOY 正成長。但再次提醒各位投資朋友，投資路上多算勝、少算敗，謹慎規劃買賣點，不要追高不要腦充血，勤勞追蹤持續研究，靜待好買點，先求不虧本，再求賺大錢，才是投資的康莊大道。隊長親訪兆聯實業財務長取得第一手資訊。(資料來源: 產業隊長張捷)

一、公司簡介

成立於 2004 年，提供客戶全方位水資源綠色解決方案。產品線分為四大類，包括超純水及廢水處理回收系統統包工程、水系統耗材與化學品銷售、膜類與離子交換樹脂再生循環再利用，以及水系統維運服務，經營團隊擁有與國際接軌的專業技術，成員主要為前美國 GE 水處理工程團隊以及水資源技術專家。

自 2007~2023 年，兆聯在 17 年內，陸續完成 30 座超大型新建積體電路廠的 PDS(製程排水系統)/WWT(廢水處理系統)/Reclaim(回收水系統) 的規劃、設計、建造、試車、運營，目前在半導體業界幾無對手，為各家半導體廠以其他科技產業工業廢水回收處理再利用的首選合作夥伴。

(資料來源: 公司法說資料)

(資料來源: 公司法說資料)

兆聯實業的客戶以台積電為主，其他客戶如：聯電、ASML、華邦、美光、精材、采鈺， ABF 載板業欣興、景碩，面板業友達、群創⋯⋯等，提供全方位廢水再生統包工程以及運營維護工作。

其中台積電，佔整體營收比重超過 70%，近年接獲台積電南科、竹科先進製程、 竹南先進封測廠及南科封測廠等廢水回收系統設計規劃工程訂單，並負責後續廢水回收系統的運營與維護工作。

兆聯擁有一組團隊專注服務台積電，提供全方位綠色水資源解決方案，包括：台積電 F14:P1～P8 & F15:P1～P7, F18:P1～P8 晶圓廠相關系統操作服務與 24 小時在線管理。

(資料來源: 台積電)

兆聯實業全球佈局，看好新加玻及東南亞潛力

(資料來源: 公司法說資料)

營收結構組成：2023 年工程收入從 76~78% 下降至 70%、銷售服務 (耗材銷售、運營維護）提升至 30%

(資料來源: 公司法說資料)

(資料來源: 公司法說資料)

隨著公司完工轉為運營服務的案件愈來愈多，銷售服務的營收具有「持續」累積性，而且營收規模愈大毛利率愈高，今年前二個月營收佔比成長到 30%，毛利率更是大幅跳增到 37.77%。

二、2023 營運狀況

2023 年 1~2 月 EPS 2.45 元，雖營收累積前 5 個月年減 8.7% 但受惠於服務銷售的高毛利占比提升，整體營益率提升至 13.66%。

1. 上半年 EPS：7.83 元，23H1 營收 43.69 億，毛利率 18.65%、營益率 13.66%、淨利率 10.91%。

2. 隨著兆聯成本控管得宜及後續高毛利維運服務等收入累加，可明顯看出今年三率的表現優於過往。

3. 前兩年受惠於台積電的擴廠效應 2022 年營收突破百億，但也受通膨原物料上漲之苦造成毛利率下滑；今年雖遇台積電擴廠放緩但受惠於之前累積的工程所帶來累加維運服務收入，讓兆聯能夠在毛利及營益率反而上升。

三、後續展望及參訪重點整理

1. 今年的 Q2 及 Q3 會是營收低點，接下來工程訂單陸續開工迎來營收成長。

2. 財務長對 2023 年營運展望預估：營收 90 億 EPS：8 元。

3. 經營策略：自 2007 年接到台積電訂單後，以搶佔市佔率為目標，所以過往的工程毛利率抓 10% 以達到經濟規模後未來以維運服務為主。

4. 前兩年受通膨影響工程毛利，自 2020 後已向台積電反應每年會有 10~15% 漲幅；公司也開始要求供應商用期間價或是安全庫存增加以應付原物料成本突然上升的風險，今年工程毛利率希望回到 12%~15%。

5. 未來維運服務是公司營收重點，因毛利率較高約 25~30% 及累加的效益。

6. 台積電美國廠的回收系統由兆聯設計發包，帆宣監工及維運。

7. 今年 IPO 會把負債比降到 65% 以下和工廠要合規的使用執照，增資原因是要買湖口及台中廠自建，花費約 8~9 億。

8. 財務長預估半導體在東南亞市場馬來西亞及新加坡會慢慢成形，兆聯已在新加坡設立據點。（本文來源：你不知道的台積電概念股）

推薦延伸閱讀

1.【豐學 PRIME】歡慶上線，總經、產業、個股都幫你準備好了！現正優惠中

2. 淨零碳排成趨勢，盤點國內重電四大業者受惠項目整理與營運概況

3. 債券新手知識 5 堂課｜報酬率怎麼看？長短債如何選擇？公司債與公債的區別？

本文章內容僅為法說會訊息分享以及教學案例之用，內文提到的股票與產業皆非個股推薦，僅為訊息分享傳遞與個人交易心法與心得，進場前請謹慎風險評估、損益自負。

