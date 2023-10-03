〈陸港盤後〉「豪華黃金周」初步數據報喜 市場不領情

香港股市周二（3 日）收盤走低，雖然中國「豪華黃金周」初步數據報喜，但投資人似乎未領情，市場也關注中國恒大 (03333-HK) 股票恢復交易的消息。

香港恒生指數周二收盤大跌 2.69%，報 17,331.22 點，恒生科技指數驟跌 2.63%，報 3,817.52 點。中國 A 股市場適逢國慶連假，暫停交易。

中國文旅部資料中心的數據顯示，中秋暨「十一」連假前三天，境內旅遊出遊共計達 3.95 億人次，年增 75.8%，國內旅遊收入達人民幣（下同）3,422.4 億元，較一年前暴增 125.3%。

數據顯示，北京重點旅遊景區或地區，累計旅客接待量達到 682.5 萬人次，年增 60.6%，較 2019 年激增 31.8%。累計營業總收入超過 4.1 億元，年增 25.2%，較 2019 年大幅成長 89.4%。

據《德國之聲》報導，台灣經濟研究院國際處研究員邱達生表示，相較於去年封控時期，今年十一長假在數據上的差異「一定非常顯著」，但這恐怕仍無法解決目前的經濟問題。

邱達生指出，雖然今年十一長假可望拉抬消費者物價指數（CPI），但刺激力道仍無法與疫情前相比，加上國際大廠陸續把供應鏈轉至東南亞國家，「中國如今要依賴像過去固定投資、出口的方式，已經時不我予」。

摩根士丹利也表示，全球基金在 9 月進一步減持中國股票，並把平均持有中國部位的比重，降至 2020 年以來最低水準。

此外，投資人也關注中國恒大股票恢復交易的消息。中國恒大股價周二收盤暴漲約 28%，恒大物業 (06666-HK) 則跌約 3%。

中國恒大在周一晚間發布公告，表示已向香港聯交所申請周二上午 9 時起恢復公司股份買賣，且目前沒有需要公布的其他重大消息。

中國恒大在上周四發布重大公告，表示接到有關部門通知，董事會主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施。

中國恒大和恒大物業股價在上周三均重挫逾 10%，並於上周四暫停交易。

恒大物業也在周一晚間發布公告，表示董事會認為公司經營狀況正常，不存在需要公布的其他重大消息，已向聯交所申請周二上午 9 時起恢復公司股份買賣。

中國官方目前仍未公布許家印具體罪行。據《華爾街日報》周一報導，知情人士透露，中國當局正調查他是否企圖在公司財務困境時把資產轉移到海外。