野村投信前進台灣ETF市場！ 00935擁創新科技好吸睛

台灣 ETF 市場新添生力軍！在台灣唯一擁有日資血統的野村投信，推出首檔涵蓋台股多元科技趨勢的「野村臺灣創新科技 50ETF 證券投資信託基金」(00935)，囊括台灣引領科技發展的菁英企業。野村投信的主要股東之一的野村資產管理，在日本 ETF 市場規模高居第一名，加上野村投信在主動式台股基金深耕已久，日本經驗結合在地優勢，助投資人搶進創新科技企業的投資錢景。野村臺灣創新科技 50 ETF 將自 10 月 16 日起展開募集，最低申購金額為新台幣 1.5 萬元。

野村投信副董事長天津啟介 (Keisuke Amatsu) 指出，野村資產管理在主動式或被動式投資均有豐富的經驗以及多元化的產品，自 1995 年 5 月在日本推出首檔 ETF(產品名稱為 NF Nikkei 300 ETF)，也是日本的第一檔 ETF 之後，迄今野村資產管理已有 70 檔 ETF(資料來源：野村資產管理，2023/09)；以 AUM(資產管理規模) 而言，野村資產管理旗下 ETF 市佔率為 44%，若以交易量而言，佔比更高達 70%，均為日本的第一名 (資料來源：野村資產管理，2023/06)。此外，野村資產管理的 ETF 整體規模逾 2200 億美元 (約新台幣 6 兆 6 千萬元，資料來源：野村資產管理；2023/06)，約為台灣整體 ETF 規模的兩倍，顯見野村資產管理的實力雄厚。

天津啟介進一步指出，對於野村投信加入台灣 ETF 市場，野村資產管理不僅樂觀其成，更是全力支持，事實上，野村投信所推出的 ETF 產品，英文名前面都會加上代表野村資產管理 ETF 的「NEXT FUNDS」，亦即「Nomura Exchanged Traded Funds」的縮寫 (詳下圖)，商標的授權作業也正在進行中，未來野村投信所推出的 ETF 也將借重日本經驗，期望將最好的產品提供給台灣投資人。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，台灣的 ETF 市場或許不缺少主題型的產品，但大多數的 ETF 只集中在 1~2 個主題，投資廣度受限，當市場在各主題之間輪動時，單一主題型 ETF 容易錯失機會。00935 所追蹤的「臺灣創新科技 50 指數」，採用 FactSet RBICS Level 6 創新科技次產業，歸納為 11 項創新科技主題，不錯過任一主題的成長機會。

根據 2015 年以來，每一年度創新科技主題表現最佳的前三名常是輪動的情況，半導體、AI / 機器人、電動車、大數據、金融科技、資訊安全等主題在不同年度互相爭輝，今年 (2023) 以來，先前未曾位居前三名的元宇宙異軍突起，表現僅次於半導體 (資料來源 Bloomberg；資料日期：2024/12/31~2023/07/31)。若投資固守於單一或少數的主題，往往會錯失新科技應用帶來的大行情。

在成份股的篩選上，00935 更有獨到之處。首先，台灣上市櫃企業中能列入成分股股票池的標的，市值須達到新台幣 50 億元以上，更重要的是屬於 FactSet RBICS Level 6 創新科技次產業的相關營收占比必須大於 50%。此外，企業亦須符合三大指標：財務指標 - 近四季營業利益必須大於零，成長指標 – 研發費用佔營收比重排除最差 25% 與小於 2%，動能指標 – 排除現價離 52 週高點最遠的 10% 股票。其他的篩選標準包括需有 CSR 報告書、近 3 個月平均日成交金額在新台幣 1,500 萬元以上。最後依據自由流通市值進行排序，取前 50 大的企業。

圖表：臺灣創新科技 50 指數編製原則

資料來源：野村投信整理。註 1：FactSet RBICS Level 6 總計 73 個次產業類別，可規納為 11 項創新科技主題，此主題數量非固定，所列 RBICS Level 6 名單每年檢視評估，因應 RBICS 分類的修改或產業的發展而調整之。註 2：依據科學園區設置管理條例施行細則第二條規定，所稱研發經費占營業額一定比例以上，指科學事業於園區營運後前三年內投入之研發經費占營業額比例之平均值。

野村投信

野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛 (原：NN (L)) 、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列)、荷寶及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2022 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 4,577 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 6 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，並已連續七年蟬聯最佳投資長 (2017~2023)，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定 (2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會 (2022/12)；理柏 (2014~2017)；亞洲資產管理雜誌 (2023/01))

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