無腦投資新選擇！00935內建未來趨勢創新科技　含金量高的ETF

近期美股回檔修正，拖累台股表現，建議投資人在股價拉回整理時，正是布局受惠長期成長趨勢較深的創新科技族群好時機。由於物價普遍上漲，投資人對於創造額外財富的需求也隨著提高，因此，ETF 受歡迎度更勝於以往，尤以熱門的高科技、AI 題材更受矚目，對普羅大眾來說，每一個創新科技主題都富有未來發展潛力。野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，市面上單一主題式 ETF 不免限制了一般投資人的主題投資框架。有時投資人得強迫從中選擇一或兩個，這種做法的好處是或許有機會集中火力押到飆股，但缺點是容易對產業知識涉獵不深的投資人帶來「選擇障礙」，甚至更可能形成「顧此失彼」的投資死角。此時，「野村臺灣創新科技 50 ETF」(代碼：00935) 是以多重創新科技主題而設計的產品，協助投資人產業全方位解決這層困擾的全新工具，特別是平常生活、工作繁忙無法時時盯盤，或是習慣利用 ETF 來當存股工具的投資人，00935 相當值得中長線投資，這是一檔滿足普羅大眾台股投資部位「永遠創新、不褪主流」的牛市神器 ETF。
00935 的 11 項創新科技主題，內建未來趨勢含金量高
野村臺灣創新科技 50 ETF 經理人林怡君表示，00935 以創新科技為主要成分股，不集中在單一科技主題，此檔 ETF 目前囊括 11 項主題，不僅涵蓋了 AI、半導體、電動車、5G、元宇宙等現下最夯概念，而且未來也會持續的納入新的科技趨勢，讓投資人不用擔心只聚焦在少數趨勢導致風險過度集中，而是透過多元佈局來擁抱大行情，不定期納入未來的創新科技主題，讓投資人永遠站在趨勢浪頭上，00935 是一檔集創新、科技、高競爭力以及高流動性於一身的 ETF。根據指數回溯結果，00935 追蹤的「臺灣創新科技 50 指數」，運用 FactSet 的 Revere Business Industry Classification System (RBICS) Level 6 的創新科技次產業分類，每年嚴選評估名單，針對市值、營收、研發費用、近四季本業是否賺錢，並參考股價動能，精選 50 檔符合全球創新標準的台股企業，不僅可以把握住主流龍頭股，同時也能囊括很多創新科技次產業的隱形冠軍，近 5 年來平均殖利率約為 4.54%，勝過台灣加權指數、電子指數、台灣 50 指數。另外， 00935 追蹤指數近 5 年累積報酬率為 199.1%，表現也優於台灣各主要指數，並且漲勢相當強悍。
掌握投資新趨勢，多元創新科技豐厚資本利得遠超過其他指數
張繼文進一步表示，隨著多家龍頭科技股召開法說會後，各界對於未來展望好壞參半，好的是庫存經過數個季度消化，已達健康水位；壞的則是中國經濟疲弱，導致終端需求保守，因此現階段外資受氛圍偏空一路倒貨，反倒是投信一路逢低買超，從這個角度來看，投資人更應該把握好股逢低承接，投資創新科技相關 ETF，把 ETF 當長期存股概念，無須在意短期波動，回檔反而提供絕佳布局點。不論市場如何波動，唯一不變的是，台灣在半導體、科技相關產業的優勢與韌性，是能夠克服各種困難，持續扮演全球產業創新的樞紐。因此，投資選定 00935，不僅能參與到生成式 AI 的技術轉型，搭上人工智能時代順風車，更能夠參與多元創新科技 5G、電動車、半導體、金融科技、元宇宙等風潮，一檔商品精選多元創新科技且具備長期資本利得潛力的個股，同時風險更能分散創造超額報酬機會，00935 每半年配息，滿足投資人存股存退休金需求，只要新台幣 15,000 元即能輕鬆入主 00935 參與未來 10 年財富商機。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛 (原：NN (L)) 、晉達、野村基金(愛爾蘭系列)、荷寶及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2022 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 4,577 億元，居所有台灣資產管理業(基金) 公司第 6 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，並已連續七年蟬聯最佳投資長(2017~2023)，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
上述 ETF 基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw) 中查詢。本基金之特性、相關投資風險及投資人應負擔之成本費用等資訊，請詳閱基金公開說明書。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。基金自上市日或上櫃日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。投資人於成立日 (不含當日) 前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日或上櫃日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止，經理公司或所委任之基金銷售機構不接受本基金受益權單位數之申購或買回。本基金受益憑證上市或上櫃後之買賣成交價格應依臺灣證券交易所或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有關規定辦理，且無升降幅度限制。本基金受益憑證之上市買賣，應依證券交易市場有關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。投資人可至經理公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 或致電客服中心查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。以上僅作資產配置說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。【野村投信獨立經營管理】指數免責聲明：「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 創新科技 50 指數」係由臺灣指數股份有限公司（臺灣指數公司）及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 (櫃檯買賣中心) (以上機構合稱「合作單位」) 共同開發，並由臺灣指數公司單獨授權野村證券投資信託股份有限公司使用發行「基金」。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷「基金」，且「合作單位」亦未明示或默示對使用指數之結果及 / 或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算。然「合作單位」就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任，且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。野村投信為高盛(原：NN (L)) 、晉達、野村基金(愛爾蘭系列)、荷寶及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】野村證券投資信託股份有限公司 ，110615 台北市信義路五段 7 號 30 樓，理財諮詢專線 02-8758-1568 本公司提供之新聞稿，均依照投信投顧會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範，若須重製或編製新聞稿，應以公司公開資料為主，不得誇大不實。AMK01-230900132