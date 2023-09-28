無腦投資新選擇！00935內建未來趨勢創新科技　含金量高的ETF

近期美股回檔修正，拖累台股表現，建議投資人在股價拉回整理時，正是布局受惠長期成長趨勢較深的創新科技族群好時機。由於物價普遍上漲，投資人對於創造額外財富的需求也隨著提高，因此，ETF 受歡迎度更勝於以往，尤以熱門的高科技、AI 題材更受矚目，對普羅大眾來說，每一個創新科技主題都富有未來發展潛力。野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，市面上單一主題式 ETF 不免限制了一般投資人的主題投資框架。有時投資人得強迫從中選擇一或兩個，這種做法的好處是或許有機會集中火力押到飆股，但缺點是容易對產業知識涉獵不深的投資人帶來「選擇障礙」，甚至更可能形成「顧此失彼」的投資死角。此時，「野村臺灣創新科技 50 ETF」(代碼：00935) 是以多重創新科技主題而設計的產品，協助投資人產業全方位解決這層困擾的全新工具，特別是平常生活、工作繁忙無法時時盯盤，或是習慣利用 ETF 來當存股工具的投資人，00935 相當值得中長線投資，這是一檔滿足普羅大眾台股投資部位「永遠創新、不褪主流」的牛市神器 ETF。

00935 的 11 項創新科技主題，內建未來趨勢含金量高

資料來源：野村投信，資料日期：2023/08/31。以上主題數量非固定，由 FactSet 每年檢視評估，因應其 RBICS 分類的修改或產業的發展調整之。

野村臺灣創新科技 50 ETF 經理人林怡君表示，00935 以創新科技為主要成分股，不集中在單一科技主題，此檔 ETF 目前囊括 11 項主題，不僅涵蓋了 AI、半導體、電動車、5G、元宇宙等現下最夯概念，而且未來也會持續的納入新的科技趨勢，讓投資人不用擔心只聚焦在少數趨勢導致風險過度集中，而是透過多元佈局來擁抱大行情，不定期納入未來的創新科技主題，讓投資人永遠站在趨勢浪頭上，00935 是一檔集創新、科技、高競爭力以及高流動性於一身的 ETF。根據指數回溯結果，00935 追蹤的「臺灣創新科技 50 指數」，運用 FactSet 的 Revere Business Industry Classification System (RBICS) Level 6 的創新科技次產業分類，每年嚴選評估名單，針對市值、營收、研發費用、近四季本業是否賺錢，並參考股價動能，精選 50 檔符合全球創新標準的台股企業，不僅可以把握住主流龍頭股，同時也能囊括很多創新科技次產業的隱形冠軍，近 5 年來平均殖利率約為 4.54%，勝過台灣加權指數、電子指數、台灣 50 指數。另外， 00935 追蹤指數近 5 年累積報酬率為 199.1%，表現也優於台灣各主要指數，並且漲勢相當強悍。

掌握投資新趨勢，多元創新科技豐厚資本利得遠超過其他指數

資料來源：Bloomberg；資料日期：2018/12/31~2023/08/31。上述追蹤指數為臺灣創新科技 50 指數；註 2：本基金主要係採用完全複製法追蹤標的指數之績效表現為目標，然因基金必要費用、為因應申贖之交易、為維持曝險比例而從事證券相關商品交易及視特殊情形需要採最佳化複製法等因素，仍可能使本基金偏離標的指數之表現。以上僅為標的指數成分股歷史資料回測結果，不代表本基金之未來績效保證。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。

資料來源：臺灣指數公司、野村投信整理；資料日期：2023/08/31。 成分股與產業配置比重可能因指數成分調整而變動。以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

張繼文進一步表示，隨著多家龍頭科技股召開法說會後，各界對於未來展望好壞參半，好的是庫存經過數個季度消化，已達健康水位；壞的則是中國經濟疲弱，導致終端需求保守，因此現階段外資受氛圍偏空一路倒貨，反倒是投信一路逢低買超，從這個角度來看，投資人更應該把握好股逢低承接，投資創新科技相關 ETF，把 ETF 當長期存股概念，無須在意短期波動，回檔反而提供絕佳布局點。不論市場如何波動，唯一不變的是，台灣在半導體、科技相關產業的優勢與韌性，是能夠克服各種困難，持續扮演全球產業創新的樞紐。因此，投資選定 00935，不僅能參與到生成式 AI 的技術轉型，搭上人工智能時代順風車，更能夠參與多元創新科技 5G、電動車、半導體、金融科技、元宇宙等風潮，一檔商品精選多元創新科技且具備長期資本利得潛力的個股，同時風險更能分散創造超額報酬機會，00935 每半年配息，滿足投資人存股存退休金需求，只要新台幣 15,000 元即能輕鬆入主 00935 參與未來 10 年財富商機。

野村投信

野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛 (原：NN (L)) 、晉達、野村基金(愛爾蘭系列)、荷寶及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2022 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 4,577 億元，居所有台灣資產管理業(基金) 公司第 6 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，並已連續七年蟬聯最佳投資長(2017~2023)，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))

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