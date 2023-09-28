加權股價指數近 6 個月價量表現：

野村腳勤觀點：

外銷回溫帶動經濟成長及企業獲利上修

台灣 8 月出口金額 373.6 億美元，年增率 - 7.3%，優於市場預期，跌幅已收斂至個位數，最大的貢獻來自於資通與視聽產品，8 月出口金額來到 75.8 億美元（年增率 43.1%），創下單月歷史次高紀錄，與此同時主計處上修 2024 年 GDP 成長率至 3.32%，且預估一季比一季好，這印證我們原先的想法，第三季開始將是 AI 出貨的分水嶺，隨著產能陸續釋出加上資本支出增加，接下來每一季 AI 出口額只增不減，最快 9 月全體出口就有望轉正，在出口訂單的帶動下，GDP 成長率預期可望漸入佳境，而 2024 年在低基期的情況下，應可看到企業獲利顯著回升，很快就會看到基本面追上股價表現，到時又是市場再次追逐成長的時刻，投資人可趁機檢視手中標的。

經理人視角：

大盤利多因素：

（一） 中國政策支持：8 月以來中國政府推出一籃子經濟刺激措施，有助疲軟的經濟緩步復甦

（二） 台灣經濟回溫：受惠於 AI 出口及庫存去化，主計處上修 2024 年 GDP 增速至 3.32%

（三） AI 開啟新盛世：未來十年 AI 市場規模 CAGR 達 40%，企業增加 AI 投資，股市進入新多頭格局

大盤利空因素：

（一） 國際油價居高不下：主要產油國延長減產協議，國際油價突破 90 美元關卡，通膨短線面臨壓力

（二） 全球經濟成長放緩：OECD 下修 2024 年全球經濟成長至 2.7%，緊縮貨幣政策衝擊企業與消費者信心

（三） 美國政府關門危機：若協商進度無法趕上，一旦美國聯邦政府關門，仍會對經濟造成短期的壓力



利空反覆測試信心，拉回應勇敢布局長期趨勢標的

由於 FED 暗示可能進一步升息，加上政府關門的危機影響，台股近期走勢疲弱。不過長期來看，通膨降溫趨勢不變，加上目前美國基準利率已超過通膨 2%，一旦美國民眾超額儲蓄用完導致消費下降、企業撙節支出，FED 勢必得考慮 2024 下半年降息的可能性。台灣方面在出口訂單的帶動下，GDP 成長率預期漸入佳境，低基期的情況下企業獲利也能顯著回升，基本面狀況無須擔憂。投資上建議放眼長期，勇敢布局趨勢明確的產業及標的，像是 AI 及 EV 雙趨勢明確，PC 及手機庫存調整亦近尾聲，預估 2024 年可看到新一波的應用需求，焦點產業如：AI 伺服器、高速傳輸、散熱、電源管理、ASIC/IP、CCL/PCB 等類股，傳產則以綠能、美國消費內需等相關類股為長期布局標的。

各期間績效表：（％）



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