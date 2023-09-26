JPEX涉嫌詐騙 金管會證實：接獲在台非法招攬檢舉

曾邀請台灣藝人代言的加密貨幣交易所 JPEX 涉嫌詐騙，金管會今 (26) 日證實，確實接獲 JPEX 在台非法招攬的檢舉，已提供情資給檢調參考。

JPEX 加密貨幣交易平台涉嫌捲入投資詐騙，香港相關負責人近日也遭香港警方逮捕，由於 JPEX 曾邀請台灣藝人陳劉零九擔任台灣區的代言人，市場關注 JPEX 是否在台涉嫌非法招攬。

金管會對此指出，JPEX 如果在台非法招攬屬實，可能依據公司法處以一年有期徒刑，併科新台幣 15 萬元罰金；此外，JPEX 也可能未依規定向金管會申報洗錢防制法遵聲明，可能因此遭罰 1000 萬元罰鍰。

關於 JPEX 涉嫌在台非法招攬，金管會官員表示，後續會先以公司法裁處，同時提醒民眾，境外虛擬資產交易平台非經金管會核准設立，也可能不受海外主管機關監理，有交易資訊不透明、價格波動等風險，投資人須謹慎。

金管會先前已發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，今天再以洗錢防制法規定為基礎，以加強業者自律為原則，經參考歐盟、日、韓規定，參酌我國業者與專家學者等各方意見，訂定發布「管理虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）指導原則」，從交易資訊透明、客戶資產保管方式、平台業者內控管理、外部專家輔助等方面加強平台對客戶保護。