打造持續會進化的科技ETF2.0！00935超前部署11+N創新科技

台股主動式操作巨擘，野村投信首檔指數股票型基金（ETF），是全國首創複合式主題且會持續進化的 ETF─野村臺灣創新科技 50（代碼 00935），將於 10 月 16 日開募，預計在 11 月 1 日掛牌上市，ETF 的高透明度、低成本與交易方便等優勢，已讓 ETF 在全世界都受到機構法人與投資人的認同。近期 AI、電動車、5G 股價一飛沖天，交易市場熱絡，行情不斷，加權指數頻頻向上叩關，為了避免重壓單一公司，分散投資風險，想要當個投資懶人、入市存股，究竟還有哪些是必選具成長潛力的 ETF？許多投資人常遇到的問題就是投資 ETF 時，我該買進哪一檔 ETF？

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，AI 主題的驅動性，使得機器人、雲端運算、網路購物等，成為強勢投資主題，未來 10 年成長潛力更驚人，根據聯合國科技與創新報告，全球創新科技如 AI、5G+、電動車等市場規模可望從 2020 年的 1.5 兆美元提高到 2030 年的 9.5 兆美元，年複合成長率高達 20%，有別於市面上常見的單一主題式 ETF（如半導體、5G、電動車、動能或晶圓製造等），00935 一次參與 50 家頂尖企業的爆發力，涵蓋了人工智慧（AI）、5G+、電動車、元宇宙、區塊鏈、機器人自動化、大數據、金融科技、雲端運算、資訊安全、以及半導體等 11 項全球創新科技主題，拜台灣科技供應鏈在全球範疇執牛耳的崇高地位之賜，00935 能輕易地匯聚可觀數量的科技創新主題，而且滴水不漏，引發台灣 ETF 市場對 00935 的密切關注。

台灣科技公司在產業供應鍊是世界 No.1

資料來源：Bloomberg、野村投信整理；資料日期：2023/7/31，上圖紅色框內提到的為台灣公司。以上公司僅供舉例，非為投資之建議。 投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

野村臺灣創新科技 50 ETF 經理人林怡君指出，由於科技產業週期循環輪動快、相關個股股價波動較大，相較起直接投資個股，00935 除涵蓋時下主流投資趨勢，00935 更不定期納入未來的創新科技主題，是一檔站在趨勢投資浪頭前會持續創新進化的 2.0 版 ETF。追蹤「臺灣創新科技 50 指數」，00935 現階段 50 檔成份股包含市值新台幣 50 億元以上，且屬於 FactSet RBICS Level 6 創新科技次產業的相關營收占比必須大於 50%，與其他科技 ETF 最大的不同是 00935 重視企業在創新研發上的投入，在選股時，會將研發費用佔營收比重低於 2% 以及研發費用投入比例排名最差的 25% 企業排除。此外，00935 篩選指標還包括：近四季營業利益必須大於零、排除現價離 52 週高點最遠的 10% 股票，以及無 CSR 報告書企業，此外，近 3 個月平均日成交金額需達新台幣 1,500 萬元。截至 8 月 31 日，00935 選出的前 10 大成分股包括：台積電、聯發科、台達電、聯電、日月光投控、緯創、智邦、欣興、聯詠與瑞昱，投資 00935 等於一次掌握全球第一大晶圓代工廠、手機晶片設計廠、電源供應器廠、IC 封測廠、IC 載板廠等，除了知名龍頭科技股之外，00935 也會納入受惠創新科技的隱形冠軍，讓投資人有機會參與創新潛力股成長爆發期，如此一來，在投資端的優勢，除了每半年收息外，還同時享受台灣最具成長爆發力產業賺取潛在資本利得的機會。

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