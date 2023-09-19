台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購            迄 09/19
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數    扣款日  申購筆數
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8255   朋程        09/20  上櫃增資    09/14-09/18       850  155.00    155.00  元大       01     09/19    170191
3260   威剛        09/20  上櫃增資    09/14-09/18      2550   62.00     62.00  玉山       01     09/19    475376
2017   官田鋼鐵    09/20  上市增資    09/14-09/18      5950   11.70     11.70  統一       02     09/19    292153
4155   訊映        09/27  上市增資    09/21-09/25      1080   22.50     22.50  富邦       01

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，1併繳存。

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