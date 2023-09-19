實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 迄 09/19 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 扣款日 申購筆數 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8255 朋程 09/20 上櫃增資 09/14-09/18 850 155.00 155.00 元大 01 09/19 170191 3260 威剛 09/20 上櫃增資 09/14-09/18 2550 62.00 62.00 玉山 01 09/19 475376 2017 官田鋼鐵 09/20 上市增資 09/14-09/18 5950 11.70 11.70 統一 02 09/19 292153 4155 訊映 09/27 上市增資 09/21-09/25 1080 22.50 22.50 富邦 01 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，1併繳存。