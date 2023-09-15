科技ETF2.0！超前部署11+N的創新科技

科技不斷精進之下，投資題材日新月異，過去十多年來，一顆蘋果創造全球龐大的行動通訊商機；如今 AI 狂潮引領之下，至少迎來十年新投資盛宴。現在只要透過一檔 ETF 即可投資台灣最具國際競爭力的創新科技佼佼者，又可以提前卡位未來深具爆發力的科技公司，一次網羅現在與未來的科技新趨勢。

誰是未來主流產業？

每個年代均有代表性的創新科技引領風騷，也創造出許多科技巨擘，霸主地位持續至今。舉例來說，1990 年代個人電腦盛行，微軟誕生，目前已成為全球最大軟體公司；2000 年代興起網際網路革命，谷歌崛起，如今已是全球最大搜索引擎公司；2010 年代智慧手機開始風行，造就蘋果今日輝煌帝國。(以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的)

史上最大創新科技浪潮來襲

邁入 2020 年代，人工智慧 (AI) 可望接棒，成為下一個黑科技！美國半導體協會 (SIA) 認為，AI 正掀起史上最強科技風暴！AI 世代將是運算史上第四個，也是最強悍的週期，聯合國科技與創新報告指出，2020 年創新科技產值 1.5 兆美元，2030 年將成長至 9.5 兆美元，年複合成長率為 20%，全球 AI 市場將引領各式創新科技飛躍式增長，科技股新牛市序章才剛剛開啟。

AI 啟航之際，可以超前部署哪些相關領域呢？野村投信認為，AI、5G、電動車、元宇宙、區塊鏈、機器人自動化、大數據、金融科技、雲端運算、資訊安全、半導體等 11 大科技產業尤為看好。這些均是翻轉世界的創新科技，未來十年成長力驚人。

科技型 ETF2.0 將上市

AI 浪潮下，台灣受惠科技產業眾多，但科技型 ETF 這麼多該怎麼選？目前台股科技型 ETF 共有 10 檔，主要分為市值型及主題型，前者是網羅各科技產業；後者則是聚焦某一主題，例如 5G、電動車、半導體等等。如今市場將再增添一檔新兵「野村臺灣創新科技 50 ETF」(股票代號：00935)，預計 10/16-10/18 展開募集，首創將研發費用佔營收比重 * 納入編制規則、另外還有永續指標與配息設計。

00935 追蹤指數為「臺灣創新科技 50 指數」，運用 FactSet 的 RBICS 產業分類，採取兩階段篩選優質科技模範生，第一階段除了通過流動性檢測、規模達標之外，還納入永續篩選指標，排除沒有 CSR 報告書的企業，是目前鮮少有考量企業永續經營的台股科技 ETF。第二階段則是經由研發創新、股價動能及獲利能力等指標篩選，合格者再依照發行市值擇優選取前 50 大個股。

有別於市場多以 5G、半導體等單一主題的台股科技 ETF，00935 野村臺灣創新科技 50ETF 涵蓋多元化科技產業，可以避免錯失新科技應用的行情，同時融合現代主流及未來主流的創新科技，例如半導體、5G、電動車等已經發展至臻成熟，是目前當紅炸子雞的科技產業；又如 AI、大數據、高速運算等正處於萌芽階段，未來極具爆發力。此外，為了確保各主題皆符合當前最新科技趨勢，涵蓋主題每年第三季會進行調整，汰除落伍主題並新增創新主題，將台灣最具競爭力的科技研發與製造，以及具長線成長性的頂尖企業，提供給台灣投資人。因此，00935 野村臺灣創新科技 50ETF 堪稱是「多元 x 創新 x 會進化」的科技 ETF。

追蹤指數近五年報酬率優於台灣各主要指數

觀察 00935 十大成分股 (截至 7/31)，均是台灣最具關鍵競爭力的科技領航者，例如全球第一大晶圓代工廠台積電、全球第一大手機晶片設計廠聯發科、全球第一大電源供應廠台達電、全球第一大 IC 封測廠日月光等等。

除了知名龍頭科技股之外，00935 也會納入受惠創新科技的隱形冠軍，讓投資人有機會參與創新潛力股成長爆發期。舉例來說，成分股中 (截至 7/31) 納入愛普科技及群光電能，前者為全球 Pseudo SRAM 記憶體晶片領導廠，後者則為全球最大筆電電源供應器商，今年以來，愛普科技及群光電能市值分別大增 131%、42.5%。(資料來源：Bloomberg、野村投信整理；資料日期：2023/7/31。以上公司僅供舉例，非為投資之建議。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的)。

00935 於每年 4、10 月會定期審核成分股，與時俱進、汰舊換新，讓投資人可以趕搭最新創新科技商機列車。除了追求股價成長，00935 也滿足國人現金流需求，一年配息兩次，3 月及 9 月除息。根據指數回溯結果，00935 追蹤的「臺灣創新科技 50 指數」，近 5 年來平均殖利率約為 4.54%，勝過台灣加權指數、電子指數、台灣 50 指數。而 00935 追蹤指數近 5 年累積報酬率為 205%，表現也優於台灣各主要指數 (見下圖)。

尤其是多頭市場，表現將更為強悍，舉例來說，2019 年、2020 年牛市行情噴發，「臺灣創新科技 50 指數」報酬率均超過 53%，不僅優於台灣電子類指數，報酬率更比台股大盤高出 50% 以上。

00935 野村臺灣創新科技 50ETF 發行價格為每股 15 元，等於一張股價是 15,000 元，對於資金不多的人而言，即可一次參與多個主流趨勢的創新科技投資，十分划算。

了解更多 >> 野村臺灣創新科技 50ETF

* 依據科學園區設置管理條例施行細則第二條規定，所稱研發經費占營業額一定比例以上，指科學事業於園區營運後前三年內投入之研發經費占營業額比例之平均值。

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