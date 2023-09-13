實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 迄 09/13 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 扣款日 申購筆數 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6901 鑽石生技 09/13 初上市 09/07-09/11 17000 40.00 40.00 華南永昌 01 09/12 390242 2905 三商 09/14 上市增資 09/08-09/12 17000 12.50 12.50 華南永昌 02 09/13 74079 4739 康普 09/15 上市增資 09/11-09/13 1022 68.00 68.00 福邦 01 09/14 41565 8255 朋程 09/20 上櫃增資 09/14-09/18 850 155.00 155.00 元大 01 09/19 8260 威剛 09/20 上櫃增資 09/14-09/18 2550 62.00 62.00 玉山 01 09/19 2017 官田鋼鐵 09/20 上市增資 09/14-09/18 5950 11.70 11.70 統一 02 09/19 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，1併繳存。