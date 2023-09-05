台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購            迄 09/05
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數    扣款日  申購筆數
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3323   加百裕      09/07  上櫃增資    09/01-09/05       680   26.40     26.40  兆豐       01     09/06     60020
6284   佳邦        09/08  上櫃增資    09/04-09/06       748   45.00     45.00  台新       01     09/07     87597
6870   騰雲        09/08  初上櫃      09/04-09/06       554  128.00    128.00  福邦       01     09/07     80306
6796   晉弘        09/08  上市增資    09/04-09/06       107   85.00     85.00  福邦       01     09/07     87799
1316   上曜        09/12  上市增資    09/06-09/08      5400   10.00     10.00  元富       01     09/11

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，1併繳存。

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞