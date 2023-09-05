實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 迄 09/05 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 扣款日 申購筆數 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3323 加百裕 09/07 上櫃增資 09/01-09/05 680 26.40 26.40 兆豐 01 09/06 60020 6284 佳邦 09/08 上櫃增資 09/04-09/06 748 45.00 45.00 台新 01 09/07 87597 6870 騰雲 09/08 初上櫃 09/04-09/06 554 128.00 128.00 福邦 01 09/07 80306 6796 晉弘 09/08 上市增資 09/04-09/06 107 85.00 85.00 福邦 01 09/07 87799 1316 上曜 09/12 上市增資 09/06-09/08 5400 10.00 10.00 元富 01 09/11 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，1併繳存。