台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購            迄 08/29
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數    扣款日  申購筆數
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8112   至上        08/30  上市增資    08/24-08/28      5950   38.00     38.00  永豐金     01     08/29    368590
2641   正德        08/30  上櫃增資    08/24-08/28      2550   14.20     14.20  台中銀     01     08/29     55018
5227   立凱-KY     09/01  第一現增    08/28-08/30      1105   43.00     43.00  康和       01     08/31     36902
6491   晶碩        09/04  上市增資    08/29-08/31       680  310.00    310.00  富邦       01     09/01

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，1併繳存。

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