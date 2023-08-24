7月AI出口爆量，盛世才剛開始

加權股價指數近 6 個月價量表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至 2023/08/23）

野村腳勤觀點：

7 月 AI 出口爆量，盛世才剛開始

財政部公布 7 月出口 387.3 億美元，雖然較去年同期仍衰退 10.4%，不過月增率 19.8% 代表 7 月狀況已大幅好轉，而各分項中最大的亮點是，與 AI 相關的資通與視聽產品出口金額暴增至 90.7 億美元，年增率高達 54.1%！這不僅創下了近 13 年來最大增幅，佔總出口金額的比重也從 16% 大幅提升至 23%，更突顯 AI 重要性逐漸顯現。先前很多人擔憂 AI 只是紙上談兵，最大的論點就是 AI 對財報的貢獻不明顯，但本來從客戶下訂單到實際出貨就會有數個月的時間差，我們預估 7 月開始將是分水嶺，隨著顯示卡、音效卡及 AI 伺服器需求暢旺，未來的產能及出貨金額有望顯著增加，預估之後反映在第三季的財報上，AI 的貢獻就會很明顯了。

經理人視角：

大盤利多因素：

（一）通膨持續降溫：美國 7 月 CPI 3.2%，核心 CPI 4.7%，雙雙優於市場預期

（二）升息接近尾聲：通膨放緩趨勢不變，最新市場預期 Fed 於 9 月不降息機率高達 85%

（三）中國政策支持：中國人行調降 LPR、MLF 等關鍵利率，明確釋放支持經濟成長訊號

（四）AI 開啟新盛世：未來十年 AI 市場規模 CAGR 達 40%，企業增加 AI 投資，股市進入新多頭格局

大盤利空因素：

（一）中國地產再爆雷：碧桂園違約引發市場疑慮，高度關注中國地產開發商的危機是否擴大

（二庫存調整偏慢：半導體上游庫存去化緩慢，護國神山延後庫存落底時間至明年 Q1

AI 與非 AI 雙引擎驅動，台股下半年動能十足

隨著第二季財報公布完畢，會發現 AI 與非 AI 的差異越來越大，傳統手機面板相關的電子產品需求仍舊疲弱，而網通產品、AI 伺服器的需求更加強勁，不只反映在營收獲利上，企業庫存去化也看到明顯的快慢差異。不過景氣總會循環，復甦是遲早的事，不管是美國升息接近尾聲、中國陸續出台刺激政策，市場主要的負面因素都在往好的方向前進。主計處也公布了 2024 年經濟成長率 3.3%，預計隨全球經濟復甦、世界貿易量擴增，將拉抬台灣出口及投資動能，基於此情況，我們認為景氣將今年下半年由谷底復甦，加上 AI 的需求沒有改變，股市可望由 AI 單引擎變成「AI + 非 AI」的雙引擎所驅動，長遠來看下半年甚至明年台股表現依然值得期待。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper，2023/07/31

上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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