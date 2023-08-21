海空貨運收入減少衝擊 我Q2服務收支逆差創近6年最大

台灣央行今 (19) 日公布我國第二季國際收支帳統計，由於出口減額大於進口減額，經常帳順差回升至 222.4 億美元，金融帳淨資產增加 (金融帳淨流出)210.5 億美元，國際收支順差較上季的 47.2 億美元回升至 52.2 億美元；值得留意的是，服務收支逆差 24.8 億美元，不僅連 2 季逆差，創 2017 年第四季以來最大。

央行說明，服務收支逆差 24.8 億美元，為連 2 季逆差，也創 2017 年第四季以來最大，主要因貨運收入減少和旅行支出增加。

經常帳方面，商品貿易順差 212.9 億美元，較去年同期增加 62.2 億美元，主要是因進口減額大於出口減額，其中，受全球景氣趨緩和廠商持續去化庫存影響，出口續為負成長，進口則因國際原物料價格下跌和廠商備料保守而減少。

金融帳方面，央行指出，證券投資淨資產增加 155.0 億美元，其中，居民對外證券投資淨增加 192.7 億美元，主要因銀行及民間部門增持國外債券，與過去並未有太大變化；而外資增持台股，則使非居民證券投資淨增加 37.7 億美元。

央行再次強調，經常帳順差國家，金融帳淨資產多呈增加，表示該國資金淨流出，經常帳有順差的國家如日本、南韓、瑞士、德國等，金融帳淨資產多呈增加。