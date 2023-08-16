實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 迄 08/16 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 扣款日 申購筆數 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4763 材料-KY 08/16 上市現增 08/10-08/14 340 531.00 531.00 國票 01 08/15 187635 6985 宏碩系統 08/16 初上櫃 08/10-08/14 577 100.00 100.00 兆豐 01 08/15 284682 3046 建碁 08/21 上市增資 08/15-08/17 595 68.00 68.00 台新 01 08/18 4470 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，1併繳存。