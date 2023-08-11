AI新盛世！長線潛力足，定時定額掌握趨勢

加權指數上週下跌 2.6% ，美國遭降評事件引發市場疑慮，台股受到 AI 相關族群下跌影響回測季線，由於目前美股、台股第二季財報陸續公布中，截至 7 月底，標普 500 指數成份股中，近 8 成企業上季盈餘優於市場預期，其中科技與通訊服務類股有超過 9 成企業優於預期，表現居前。惠譽 (Fitch) 本次降評，市場反應有限，隨著升息近尾聲，加上製造業景氣回溫，AI 維持走升趨勢不變，股市震盪反而提供很好進場布局的機會。目前正處於財報密集公布期間，台股波動較為劇烈，具有題材性的族群表現較活發，例如：AI 相關受惠股、強靭電網、超導體概念股。

近期南韓研究團隊發表了「LK-99 常溫常壓超導體」，指出室溫且常壓下運作超導體是改良過的鉛 - 磷灰石 (LK-99) 結構，由常見元素鉛、氧和磷製成的材料，在混了銅之後，可在攝氏一二七度的常壓條件下實現超導，並將超導體命名為 LK-99，若研究成果被驗證屬實，未來傳輸電力將可達成能量零耗損。由於超導體零電阻，也無摩擦特性，屆時散熱需求將走入歷史，此項研究結果，受到業界高度關注，特別是散熱族群相關的金屬材料銅、鉛。(資料來源：韓聯社、彭博；資料日期：2023/08/03)

超導體又稱超導材料，指在特定溫度下電阻為零的導體，擁有零電阻、完全抗磁性等特徵，廣泛應用於儲能、磁浮列車、電力輸送、核磁共振等領域。這種材料不僅實現了常壓條件，還將臨界溫度提升至 400K(127℃)，能源、交通、量子運算等多領域有望迎來根本性變革，引發巨大關注，帶動全球超導體熱，將可能成為繼 AI、量子電腦和新能源之後，強權大國科技角力的新戰場。

除了全球超導體熱，隨著時間推移，AI 應用於各個領域，許多產業可望迅速受益於生成式 AI，增加企業戰力，提高生產力。野村 e 科技基金經理人謝文雄表示，與所有人工智慧一樣，生成式 AI 也採用機器學習模型技術，包括創造對話、故事、圖像、影片和音樂，這些模型已針對大量資料進行預先訓練，通常稱為基礎模型 (FM)。除了建立內容之外，生成式 AI 也可用於快速建置原型，以及使用合成資料集來擴增資料集等，AI 算力，使得散熱需求大幅攀升，生成式 AI 資料傳輸量增加，AMD Genoa 及 Intel Eagle Stream 新平台為 PCB 伺服器板帶來重大升級，放眼全球 AI 市場潛力無窮，台灣半導體、載板及伺服器代工等產業鏈具有舉足輕重地位，預期聯準會的升息在 7 月暫告一段落，未來仍會維持高利率一段時間，對市場的影響性已經降低。整體來說，2023 年電子下游庫存去化良好，但半導體上游因為較慢開始清庫存，庫存去化最慢今年第三季甚至第四季可望告一段落，預料將挹注 2024 年營運成長，AI 長線利多可期。以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。



生成式 AI 範圍

資料來源：野村投信整理；資料日期：2023/8。

應用技術及趨勢不斷延續

資料來源：Morgan Stanley Research；資料日期：2023/07。

謝文雄表示，過去百年來，全球經歷過四次生產力循環（戰後的 1920 及 50 年代，2000 年資訊大爆炸、2010 年互聯網時代），每次循環都帶動股市出現 10 年以上的多頭行情，通常是基於技術創新、法規或是監管改革，促使破壞式創新出現，經濟呈現突破性成長。而這次的 AI 熱潮，我們看到的是第五次生產力循環的開始，如同黃仁勳在 Computex 展示 AI 在虛擬世界中即時構築工廠環境，像這種殺手級應用，能幫助企業降低成本、提高生產力，從而實現第五次生產力循環願景。根據 Precedence Research 預估，未來十年，全球 AI 產值將達 1.87 兆美元， AI 市場規模年複合成長率達 40% (資料來源：Precedence Research，資料日期：2023/06)。當然現階段 AI 仍處在初升段、戰國群雄的時期，誰能勝出下定論尚早，對於投資人而言，選股不選市，投資策略以選擇長線產業成長趨勢明確的個股逢低布局，無需在意太短期的波動，或以定期定額方式參與 AI 帶來的創新盛世，產業方向仍持續看好 AI、AI 伺服器、高速運算 (HPC)、半導體、雲端受惠、設計服務(Design Service) 推動需求成長優於其他次產業，傳產則以電動車(EV) 包含自動駕駛 (ADAS) 上下游相關類股為主，掌握投資 AI 長線紅利。

野村 e 科技基金績效

績效 (%) 3 個月 6 個月 今年以來 1 年 2 年 3 年 新台幣 46.00 69.77 83.78 72.99 47.46 118.81 同類型平均 27.13 36.80 47.26 37.75 15.06 65.75 四分位排名 1 1 1 1 1 1

資料來源：理柏 ；資料日期：2023/7/31。

* 同類型係採 SITCA 分類台灣股票之科技股票型

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