AI新盛世！長線潛力足，定時定額掌握趨勢

加權指數上週下跌 2.6% ，美國遭降評事件引發市場疑慮，台股受到 AI 相關族群下跌影響回測季線，由於目前美股、台股第二季財報陸續公布中，截至 7 月底，標普 500 指數成份股中，近 8 成企業上季盈餘優於市場預期，其中科技與通訊服務類股有超過 9 成企業優於預期，表現居前。惠譽 (Fitch) 本次降評，市場反應有限，隨著升息近尾聲，加上製造業景氣回溫，AI 維持走升趨勢不變，股市震盪反而提供很好進場布局的機會。目前正處於財報密集公布期間，台股波動較為劇烈，具有題材性的族群表現較活發，例如：AI 相關受惠股、強靭電網、超導體概念股。
近期南韓研究團隊發表了「LK-99 常溫常壓超導體」，指出室溫且常壓下運作超導體是改良過的鉛 - 磷灰石 (LK-99) 結構，由常見元素鉛、氧和磷製成的材料，在混了銅之後，可在攝氏一二七度的常壓條件下實現超導，並將超導體命名為 LK-99，若研究成果被驗證屬實，未來傳輸電力將可達成能量零耗損。由於超導體零電阻，也無摩擦特性，屆時散熱需求將走入歷史，此項研究結果，受到業界高度關注，特別是散熱族群相關的金屬材料銅、鉛。(資料來源：韓聯社、彭博；資料日期：2023/08/03)
超導體又稱超導材料，指在特定溫度下電阻為零的導體，擁有零電阻、完全抗磁性等特徵，廣泛應用於儲能、磁浮列車、電力輸送、核磁共振等領域。這種材料不僅實現了常壓條件，還將臨界溫度提升至 400K(127℃)，能源、交通、量子運算等多領域有望迎來根本性變革，引發巨大關注，帶動全球超導體熱，將可能成為繼 AI、量子電腦和新能源之後，強權大國科技角力的新戰場。
除了全球超導體熱，隨著時間推移，AI 應用於各個領域，許多產業可望迅速受益於生成式 AI，增加企業戰力，提高生產力。野村 e 科技基金經理人謝文雄表示，與所有人工智慧一樣，生成式 AI 也採用機器學習模型技術，包括創造對話、故事、圖像、影片和音樂，這些模型已針對大量資料進行預先訓練，通常稱為基礎模型 (FM)。除了建立內容之外，生成式 AI 也可用於快速建置原型，以及使用合成資料集來擴增資料集等，AI 算力，使得散熱需求大幅攀升，生成式 AI 資料傳輸量增加，AMD Genoa 及 Intel Eagle Stream 新平台為 PCB 伺服器板帶來重大升級，放眼全球 AI 市場潛力無窮，台灣半導體、載板及伺服器代工等產業鏈具有舉足輕重地位，預期聯準會的升息在 7 月暫告一段落，未來仍會維持高利率一段時間，對市場的影響性已經降低。整體來說，2023 年電子下游庫存去化良好，但半導體上游因為較慢開始清庫存，庫存去化最慢今年第三季甚至第四季可望告一段落，預料將挹注 2024 年營運成長，AI 長線利多可期。以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
生成式 AI 範圍
應用技術及趨勢不斷延續
謝文雄表示，過去百年來，全球經歷過四次生產力循環（戰後的 1920 及 50 年代，2000 年資訊大爆炸、2010 年互聯網時代），每次循環都帶動股市出現 10 年以上的多頭行情，通常是基於技術創新、法規或是監管改革，促使破壞式創新出現，經濟呈現突破性成長。而這次的 AI 熱潮，我們看到的是第五次生產力循環的開始，如同黃仁勳在 Computex 展示 AI 在虛擬世界中即時構築工廠環境，像這種殺手級應用，能幫助企業降低成本、提高生產力，從而實現第五次生產力循環願景。根據 Precedence Research 預估，未來十年，全球 AI 產值將達 1.87 兆美元， AI 市場規模年複合成長率達 40% (資料來源：Precedence Research，資料日期：2023/06)。當然現階段 AI 仍處在初升段、戰國群雄的時期，誰能勝出下定論尚早，對於投資人而言，選股不選市，投資策略以選擇長線產業成長趨勢明確的個股逢低布局，無需在意太短期的波動，或以定期定額方式參與 AI 帶來的創新盛世，產業方向仍持續看好 AI、AI 伺服器、高速運算 (HPC)、半導體、雲端受惠、設計服務(Design Service) 推動需求成長優於其他次產業，傳產則以電動車(EV) 包含自動駕駛 (ADAS) 上下游相關類股為主，掌握投資 AI 長線紅利。
野村 e 科技基金績效
|
績效 (%)
|
3 個月
|
6 個月
|
今年以來
|
1 年
|
2 年
|
3 年
|
46.00
|
69.77
|
83.78
|
72.99
|
47.46
|
118.81
|
同類型平均
|
27.13
|
36.80
|
47.26
|
37.75
|
15.06
|
65.75
|
四分位排名
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
資料來源：理柏 ；資料日期：2023/7/31。
* 同類型係採 SITCA 分類台灣股票之科技股票型
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信亦為高盛 (原 NN (L))、晉達、野村基金(愛爾蘭系列)、荷寶以及駿利亨德森等境外基金之總代理。截至 2022 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 4,577 億元，居所有台灣資產管理業(基金) 公司第 6 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，並已連續七年蟬聯最佳投資長(2017~2023)，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。基金可能投資承銷股票，其可能風險為曝露於時間落差之風險，即繳款之後到股票掛牌上市上櫃之前的風險。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。上述基金可能對不同計價幣別進行一定程度之避險，投資人將承擔基金投資標的對不同計價幣別之匯率波動風險。投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。債券投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等。
部份基金或所投資之債券子基金，可能投資應急可轉換債券 (CoCo Bond) 或具總損失吸收能力債券(TLAC)，當發行機構出現重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致基金持有部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。
基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 查詢。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。
上述基金可能因投資債券可能產生債券發行機構如於投資期間違約或被調降信用評等，致影響債券價格而產生損失之信用風險，以及因市場利率變化或對於未來利率走勢之預期，致影響債券價格之利率風險。部份基金或所投資之債券子基金，可能投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。
上述基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定，投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，境外基金投資大陸地區有價證券則不得超過該基金資產淨值之 20%，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。定時定額投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
文中所提個股僅為事件說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。
野村投信為高盛 (原 NN (L)) 、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列)、荷寶及駿利亨德森系列境外基金在台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】
野村證券投資信託股份有限公司 ，110615 台北市信義路五段 7 號 30 樓，理財諮詢專線 02-8758-1568
本公司提供之新聞稿，均依照投信投顧會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範，若須重製或編製新聞稿，應以公司公開資料為主，不得誇大不實。 AMK01-230800033