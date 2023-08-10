【市場新寵】日股強勢問鼎「4萬點」，有譜？！

今年亞股跑出了最大的黑馬－日本，日股當中最具代表性的日經指數在７月初來到 33,753 點，漲幅超過 30%，並創下泡沫經濟後的最高點，且近期都仍維持在睽違 33 年的高檔區！股價激勵了市場對於日股前景一片看好，因此有越來越多投資人開始期待日股即將問鼎「4 萬點」！日經指數的史上最高點為 1998 年底的 38,915 點，而認定日股有巨大潛力有機會問鼎「4 萬點」的樂觀人士，是基於那些理由看好日股呢？

地緣政治風險低，外資青睞

動盪的國際情勢也助攻日股，國外投資者對於美中關係的惡化深感警戒，因此地緣政治風險較低的日本取代中國成為有利的投資標的！而外資的買進實力其實是大有可為，參照安倍經濟學期間，外資從 2012 年 11 月到 2015 年 5 月為止，在日股的買超突破 20 兆日圓！而今年第二季外資買超日股金額高達 9.5 兆日圓，創 1996 年有記錄以來的新高紀錄。

圖一、外資每季淨買入 / 賣出日股金額一覽 (單位: 兆日圓)

資料來源：Bloomberg，野村投信整理，資料日期：2023/07/06

旭「日」東升，半導體產業基礎穩固

不只是傳統貿易型的商社，日本企業在半導體及很多科技零組件都扮演著全球重要的角色。2022 年開始日本政府重新修訂半導體策略，加強發展、生產尖端半導體，鞏固經濟安全、發展生成式 AI 科技，目標在 2030 年國內生產的銷售額增至 15 兆日圓 (為 2020 年銷售額的 3 倍)。此外，透過提供補助計劃，加速全球半導體巨頭赴日擴大投資與設廠，可望為日本製造業注入活水及重振半導體大國之名號！

強勢日股，選公認權威霸主準沒錯！

日股漲勢才剛開始，有機會問鼎「4 萬點」？！而投資人現在進場該怎麼選呢？建議可依下列原則挑選主動型日股基金：一、公認權威：野村資產管理為日本最大資產管理公司 (註 1)，至今超過 55 年歷史，擁有龐大在地研究團隊，提供第一手在地投資訊息及建議。二、在地優勢：野村資產管理團隊，平均投資年資超過 20 年，能真正深入了解日本經濟文化與企業動向。三、跳脫框架：團隊專注於由下而上尋找股價低於內在價值的個股，並同時考量未來上漲的成長潛力，為投資人打造高品質投資組合。野村基金 (愛爾蘭系列)- 日本策略價值基金，兼具以上優點並深受投資人喜愛，基金規模近 1,300 億日圓 (註 2)，引領您精準掌握日股趨勢，掌握進場佈局的好時機。

(註 1) 資料來源：日本投資信託協會 (The Investment Trusts Association, Japan)，資料日期：2023/03/31。(註 2) 資料來源：野村資產管理英國有限公司，資料日期：2023/06/30。

展望未來，日本匯集外資活水，再加上串連國內各大半導體基地，打造領先世界的 AI「算力」中心，投資日股更有利基，更可望延續日股長期向上多頭格局。建議投資人不要再等待，現在可伺機入手主動型日股基金，交由專業團隊操盤，迎接這波日股榮景，掌握進場佈局的好時機。了解更多：【日股霸主】

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