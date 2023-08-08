美國結束升息循環，股債雙漲機率高！

美國多項經濟數據報佳音，美國 6 月份失業率由前月的 3.7% 下降至 3.6%，整體就業市場仍保持韌性，失業金申請人數維持低檔，2023 年第二季 GDP 季增年率達 2.4% 優於預期，同時核心 PCE 通膨數據續降 (核心 PCE 4.1%，預期 4.2%)，顯示美國經濟可望在通膨降溫之際仍保持韌性，不至於陷入經濟衰退。聯準會如預期升息後，預期 7 月將是今年最後一次升息，有助資金回流，有利股債市動能。

野村投信投資策略部副總經理張繼文指出，美股科技財報陸續公布，Alphabet 表示公司將擴大 AI 相關資本支出，Microsoft 則表示 AI 部份預計下半年會有更顯著營收貢獻，Meta 則預計 2024 年總支出會因投資 AI 及元宇宙持續上升，各大科技巨頭不約而同提及加大 AI 方面的投資，顯示相關應用將越來越廣泛。Amazon 執行長賈西 (Andy Jassy) 近期受訪表示，亞馬遜每個營業單位都密集且廣泛研究生成式 AI，並認為是千載難逢的技術變革。此外 3M、波音等工業股也公布不錯的財報，一度激勵道瓊工業指數連 13 個交易日走揚，追平 1987 年以來最長連漲紀錄，惟在市場消化日本央行貨幣政策動向下，連漲氣勢終止，但四大指數仍處於上升趨勢，顯示美股續航力十足。(資料來源：理柏；資料日期：2023/7/28) 以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

2023 年以來市場偏好巨頭股票，例如與 AI 相關的五檔超大型股 (MSFT, GOOGL, AMZN, META, NVDA) 漲幅近 100%，其餘五檔超大型股 (AAPL, TSLA, BRK/B, UNH, JPM) 平均漲幅也近 3 成，顯示擁有較佳的定價能力及商業模式之企業，在經濟不確定的環境下較容易脫穎而出；然而第 11~50 大個股平均漲幅則不到 10%，指數漲幅主要來自於超大型個股貢獻，包含 AI 人工智能，網路電商、線上教育及遠端服務等等新技術應用，在民眾消費習慣改變下，仍可望使相關業者中長期業績持續維持高增速，因為它們營運相對穩定，並且仍引領產業趨勢利多；另一方面，隨著 AI、電動車及元宇宙應用爆發，預期半導體及半導體設備需求在中長期仍將維持強勁增長。(資料來源：理柏；資料日期：2023/7/28) 以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

美股指數今年漲勢多集中在超大型股

資料來源：JP Morgan，野村投信整理，資料日期：2023/7/24

債市方面，張繼文表示，在聯準會正式轉向降息前，公債殖利率可能持續維持在區間高檔，但當前高殖利率水準已能提供投資人買進的主要理由，目前彭博美國投資級公司債指數殖利率來到 5.6%，遠高於十年均值 3.3%，極具收益吸引力，經過 2022 年通膨上揚及快速升息的衝擊後，美國投資級公司債均價約為 90(面額 100)，且相較十年均值折價約 14%，具備合理的長期資本利得空間 (資料來源：摩根大通, Bloomberg, EPFR，野村投信整理，資料日期：2023/07) 投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。

根據 EPFR 統計 (截至 7/24)，美國股票型基金單週淨流入 99 億美金，債券市場淨流入 110 億美元，連續 18 週淨流入，投資級債券型基金淨流入 58 億美金，顯示股債資金動能力道十足，聯準會結束升息週期，股債同步走揚機率高，在此環境下，股債平衡投資方式將是中長線投資者的推薦首選，因股債平衡投資策略，受到景氣波動的影響性較小，無須刻意「擇時」即能進場布局，在資產配置中，若採股債平衡布局策略，不僅能突破資產配置盲點，更能分散利率變化所帶來的風險，提高投資效率，掌握報酬。

「駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)」即為聚焦美國股債市的平衡型基金，以 55% 的標普 500 指數與 45% 的彭博美國綜合債券指數為基底，以最適化持股數，建構比標普 500 指數更純粹的「美國大型優質成長股組合」透過用槓鈴策略，在成長與收益機會間取得平衡，預期透過品質 (Quality) 與成長 (Growth) 兼具的模型與紮實的基本面分析，方可在此前環境下，達到攻守兼備效果，創造超額報酬的雙贏策略。建議投資人可視個人風險屬性，將「駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)」納入核心資產配置並長期持有。另外，「駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)」A6 穩月配級別全新上市，讓您讓資產配置更靈活，投資如虎添翼！

駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 績效

累積報酬

(%) 3 個月 6 個月 今年

以來 1 年 2 年 3 年 5 年 成立

以來 本基金 3.60 5.38 10.10 3.82 -5.02 14.78 34.23 285.90

資料來源：理柏，野村投信整理，績效採本基金 A2 美元累積級別。資料日期：截至 2023/7/31。本基金係指駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)A6 穩月配美元配息資訊

配息期間 年化配息率 每單位配息金額 當月配息率 當月報酬率 (含息) 首次配息 7.06% 0.058300 0.59% 2.84% 2023/4 7.35% 0.058300 0.61% 1.44% 2023/5 6.93% 0.058300 0.58% -0.91% 2023/6 6.87% 0.058300 0.57% 2.70%

資料來源：駿利亨德森，資料日期：2023/7/31。年化配息率為估算值，基金年化配息率計算方式：(每單位配息金額 ÷ 除息日前一日淨值)*12(月)*100%；基金當月配息率計算方式：(每單位配息金額 ÷ 除息日前一日淨值)*100%；當月報酬率 (含息) 是將收益分配均假設再投資於本基金，加計收益分配後之累計報酬率。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金係指駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)，A6 穩月配美元級別成立日期為 2023/4/5。首次配息期間為基金成立 2023/4/5~2023/4/14。

註：A6 穩月配美元與 A5 及 V5 配息級別之差異為 A6 穩月配美元為固定目標配息金額，A5 及 V5 配息級別為固定目標配息率，因此實際配息金額可能受基金淨值波動影響。另因境外經理公司每半年會考量基金淨值變化、投資組合收益水準、累計至今尚未用於配息的收益，以及預估未來市場利率水準變化等因素去檢視現行各級別配息率並進行配息率調整之核決程序，故 A6 穩月配美元雖為固定目標配息金額但不代表該級別配息金額永遠固定，配息金額可能於境外經理公司每半年評估及調整配息率後上調或下調。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 查詢。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。

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