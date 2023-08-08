【一分鐘看圖論市】理性看待殖利率4%

殖利率再度升破 4%

美公債供給增加，利率攀升為短期現象

美國公債殖利率近日攀升主要與供給面短期的預期心理有關，美國本季發債金額上升其實在 5 月就已經有跡可循，並不是全新議題，也非債市結構性變化；預估最終仍將回歸政策與基本面，短線殖利率攀高反而創造更佳進場點。

資料來源：Bloomberg、野村投信整理；資料日期：2023/8/3。右圖資料來源：美國財政部；資料日期：2023/8/3。

AI 派對中場休息

靜待籌碼整理，建議逢低布局

7 月份台股融資餘額爆量增加 289 億元，短期暴增導致籌碼紊亂，是近期台股大幅修正的主要原因，不過觀察 AI 指標股融資餘額使用率約 20%，仍在合理範圍，預期待籌碼整理完畢後，股價波動可望降低。整體而言，AI 長期產業趨勢仍未改變，後續可觀察 8/23 美股 NVIDIA 公布財測，若美國 AI 股能有所表現，將可成為台灣 AI 股再上攻的契機。

資料來源：Bloomberg；資料日期：2022/10/25~2023/08/02。 註：上述個股僅為新聞重點示意與說明，非為個別公司個股銷售及推薦。

全球金融市場重點回顧 (07/29~08/04)

【成熟市場】

惠譽（Fitch Ratings）調降美國債信評等

國際三大信評機構之一的惠譽下調美國債務信用評級，由最高的「AAA」降至「AA+」，主因為美國多項關鍵指標出現持續性惡化，包括對華府財政狀況的擔憂、美國治理惡化、2021 年初國會暴動事件所反映的政治兩極分化等，並預估美國的債務水平未來 3 年仍會呈現不太穩定的態勢。

美國 7 月非農就業人數意外爆冷，勞動市場成長放緩但依舊穩健

7 月非農就業人數新增 18.7 萬人，為 2020 年 12 月以來的最小增幅；然而失業率則是降至 3.5%，平均每小時薪資年增 4.4%、略高於預期。觀察各行業，過去休閒和酒店一直是新增就業的主導行業，但近幾個月出現持續放緩趨勢，不過勞動力參與率連續 5 個月保持在 62.6%，整體就業市場雖降溫但依舊穩健。

資料來源：Bloomberg；資料時間：2023/08/04。

美國 7 月 ISM 非製造業指數擴張速度溫和放緩，低於預期

7 月非製造業指數降至 52.7，觀察細項訂單依然穩固，不過也使企業面臨投入成本上漲，顯示服務業物價更具黏性、邁向低通膨的道路漫長而緩慢。

歐元區第二季經濟雖重返成長，但其最大經濟體德國成長停滯

歐元區第二季國內生產毛額 (GDP) 成長率達到 0.3%，優於市場預期，主要受到法國和愛爾蘭的一次性成長帶動，但令市場擔憂的是歐元區最大經濟體德國經濟零成長，也是第二季歐元區中表現最差的主要經濟體。

【新興市場】

中國官方製造業 PMI 連 4 個月萎縮，有通縮惡性循環跡象

中國 7 月官方製造業 PMI 為 49.3，有陷入通貨緊縮跡象，內需消費不振，廠商減少生產，聘用員工人數、工時減少導致所得收入再減少，繼續削減消費意願，出現惡性循環；而非製造業 PMI 降至 51.5，連 4 個月回落，今年以來最低。

繼智利後，巴西也宣布降息 2 碼

Selic 基準借貸利率降到 13.25%，並暗示未來可能以同樣幅度繼續降息。

【債市】

惠譽下調美國信評、股債現震盪，美國 10 年期公債殖利率升破 4%

美國 10 年期國債殖利率週間盤中一度觸及去年 11 月以來最高的 4.198%。

資料來源：Bloomberg；資料時間：2023/08/04。

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