AI殺手級應用，開啟百年第五次生產力循環

加權股價指數近 6 個月價量表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2023/08/02）

野村腳勤觀點：

● 2024 年將有降息利多可以期待

一如市場預期，7 月聯準會再度升息 1 碼，利率區間來到 5.25%～5.50%，主席 Powell 同樣沒有表示 9 月是否還會再升息，對外他總是採用保守的說辭，避免通膨預期重新點燃。然而事實上，美國 6 月 CPI 已經降到 3%，實質利率早就高於長期的中性利率，聯準會明顯已經超升。另一方面，Zillow 房屋租金指數從去年 2 月就轉為下滑，目前年增率只剩下 4%，但弔詭的是 CPI 房租分項年增率卻還是高達 8%，不過無論如何，只要房租下降的趨勢不變，未來半年內有極高機率看到 PCE 明顯下降，對聯準會來說，不可能一直維持高利率環境，總會有降息的一天。因此對投資人而言，只要確定未來有這個大利多等著，現在股市的震盪反而提供了很好進場布局的機會。

● 大盤利多因素：

（一） 美國通膨降溫：美國 6 月 CPI 降至 3%，連續 12 個月下滑，核心 CPI 月增 0.2% 亦優於預期

（二） 中國政策轉積極：中國政治局會議定調下半年積極政策方向，有望陸續出台房市及消費等利好政策

（三） AI 開啟新盛世：未來十年 AI 市場規模 CAGR 達 40%，企業增加 AI 投資，股市進入新多頭格局

● 大盤利空因素：

（一） 中國經濟疲軟：中國經濟復甦緩慢，第二季 GDP 成長率遜於市場預期，恐影響終端需求力度

（二） FED 維持保守立場：FED 7 月如期升息一碼，口吻上仍偏保守，仍不排除 9 月再升息可能

（三） 庫存調整偏慢：護國神山第二季庫存不減反增，預估電子業庫存落底延後至 2024 年

● AI 殺手級應用，開啟百年第五次生產力循環

過去百年來，全球經歷過四次生產力循環（戰後的 1920 及 50 年代，2000 年資訊大爆炸、2010 年互聯網時代），每次循環都帶動股市出現 10 年以上的多頭行情，通常是基於技術的創新、法規或是監管的改革，促使破壞式創新出現，經濟呈現突破性成長。而這次的 AI 熱潮，我們看到的是第五次生產力循環的開始，如同黃仁勳在 Computex 展示 AI 在虛擬世界中即時構築工廠環境，像這種殺手級應用，真的能幫助企業降低成本、提高生產力，從而實現第五次生產力循環的願景。當然現階段 AI 仍處在初升段、戰國群雄的時期，誰能勝出下定論尚早，對於投資人而言，選擇科技龍頭一定是比較安全的選項，同時以長護短，無需在意太短期的波動，好好享受這場 AI 帶來的創新盛世。

各期間績效表：（％）

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