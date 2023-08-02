實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 迄 08/02 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 扣款日 申購筆數 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5608 四維航 08/02 上市增資 07/27-07/31 1700 18.00 18.00 永豐金 01 08/01 82989 1584 精剛 08/08 上櫃增資 08/02-08/04 3400 30.00 30.00 凱基 01 08/07 8044 網家 08/08 上櫃增資 08/02-08/04 1360 40.10 40.10 中國信託 01 08/07 6438 迅得 08/10 上市增資 08/04-08/08 328 93.00 93.00 凱基 01 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，1併繳存。