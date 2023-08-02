台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購            迄 08/02
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數    扣款日  申購筆數
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5608   四維航      08/02  上市增資    07/27-07/31      1700   18.00     18.00  永豐金     01     08/01     82989
1584   精剛        08/08  上櫃增資    08/02-08/04      3400   30.00     30.00  凱基       01     08/07
8044   網家        08/08  上櫃增資    08/02-08/04      1360   40.10     40.10  中國信託   01     08/07
6438   迅得        08/10  上市增資    08/04-08/08       328   93.00     93.00  凱基       01

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，1併繳存。

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