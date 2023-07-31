【市場新寵】哈日的你，投資可以再靠近一點！

日本政府觀光局公布 6 月赴日旅遊的外國遊客高達 207 萬名，已朝向疫情前水準邁進；而以國家來看，台灣觀光客人數更是排名第 2，可見台灣人對於日本的喜愛程度！而沉寂已久的日股，在股神巴菲特大力喊進之下，日經 225 指數更是創下 33 年的新高紀錄！哈日的台灣投資人看著不斷創下新高的日股，手上握著滿滿的日圓不禁好奇想問，日股當前正處於哪個階段？這股漲勢還能維持多久？

日圓貶值為何能助攻日股呢?？日本的工業、汽車、食品等產業技術為全球佼佼者，日圓貶值有助於出口競爭力，進而推升企業的獲利能力與業績成長，其增幅也大大超越美國及歐洲。再者，日圓長期偏弱的態勢，更是在疫情解封、國境開放之後，造成國際觀光客大幅回流的主因，消費支出因而強勁增長，更有助於支撐日本經濟體。

圖一、日本東證指數每股盈餘 (EPS) v.s. 日圓匯價

資料來源：Bloomberg，資料日期：2023/06/20

法人認證，日股還是很便宜

日圓貶值增加了日本資產吸引力，包括大摩、高盛等投行相繼發布報告看好日股表現，因為日企獲利持續成長，優於其他市場，但評價面偏低，超過 50% 的公司股價淨值比（P/B）小於 1 倍，顯示日股存在許多潛力標的，成為外資回頭擁抱的首要目標。

而外資也用金流來證明對於日股的信心，根據日本財務省公布的國際收支統計資料，2023 年第二季外資買超日股金額達 9.5 兆日圓，創 1996 年有記錄以來的新高紀錄。

圖二、外資每季淨買入 / 賣出日股金額一覽 (單位: 兆日圓)

資料來源：Bloomberg，野村投信整理，資料日期：2023/07/06

日股崛起，選本地權威霸主準沒錯！

日股漲勢才剛開始，加上外資回流，有助推升日股長線漲勢表現。野村資產管理身為日本第一大資產管理公司 (1)，在地菁英管理團隊平均投資年資超過 20 年，不僅深入了解日本經濟文化與企業動向，更享有在地化優勢，且擅長掌握日股優質個股潛力，日股研究權威地位無可否認！野村基金 (愛爾蘭系列)- 日本策略價值基金規模近 1,300 億日圓 (2)，是一檔價值與成長兼顧的基金，前進日股，選對幫手就是它。

(1) 資料來源：日本投資信託協會 (The Investment Trusts Association, Japan)，資料日期：2023/03/31。(2) 資料來源：野村資產管理英國有限公司，資料日期：2023/06/30。

圖三、野村基金 (愛爾蘭系列)- 日本策略價值基金績效

資料來源：Lipper，資料日期：2023/06/30 (成立至今績效 I 股日圓是以成立日期 2009/08/26 計算，I 股美元避險是以成立日期 2013/04/09 計算)。股份累積報酬以買入價並按總收益以原幣別作再投資計算。

展望未來，日本維持貨幣寬鬆政策，日圓貶值帶動日本經濟發展，外資湧入日本股市，有助推升日股長線漲勢表現，投資日股更具競爭力和吸引力。建議投資人現在可伺機入手主動型日股基金，交由專業團隊操盤，迎接這波日股榮景，掌握進場佈局的好時機。了解更多：【日股霸主】

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