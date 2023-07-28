強勢日股！景氣、獲利、政策　三亮點吸晴

日本央行本週五 (7 月 28 日) 將公布貨幣政策決議，日本央行總裁表示，目前通膨距離央行設定目標還有一段距離，日本央行採取的超寬鬆貨幣政策將暫時不會改變。日本 6 月全國消費者物價指數 (CPI) 年增率從 3.2% 升至 3.3%，市場預期原爲 3.5%，支撐日本央行總裁直田和男維持超寬鬆的決定，可望延續日股長期向上多頭格局。

根據日本最新發布《通商白皮書 2023》指出，日本政府積極爭取國際半導體大廠進駐設廠，藉以重振半導體大國之名號，預計提供相關投資及補助計劃，可為日本製造業注入活水，除在北海道建立次世代半導體 (Rapidus) 製造基地，將遍及至九州及熊本，結合日本先進半導體製造 (JASM) 企業，透過各地的在地優勢特色，發展半導體設計與製造基地。不僅是半導體，AI 產業、綠能、蓄電池及電動車亦是如此，日本將集群區域產業，串連國內各大基地，打造領先世界的 AI「算力」中心，投資日股更有利基。

日本將全力打造全球半導體中心

資料來源：《日本通商白皮書 2023》經濟產業省基礎製作；資料日期：2023/6/27

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，全球百年企業中有 41% 來自日本，例如日本最大綜合電機製造商日立 (Hitachi) 是精密工業代表，包含國防重工、乾淨能源和工業機器人，日本半導體關鍵材料的信越化學 (Shin-Etsu Chemical) 為人工智慧代表、矽晶圓、半導體材料；全球知名消費性電子、遊戲廠商及 CMOS 影像感測器的索尼 (Sony) 在全球市佔率極富有競爭力。近十年來日本企業累積獲利是成長 3 倍，相較美國只有不到 1 倍的水準。即便日經指數創 33 年新高，評價面相對美股便宜。過去日本股市漲幅相對有限，日股本益比僅為 17.4 倍 ，仍遠低於美股標普 500 指數美股 21.1 倍，吸引股神巴菲特看見日本的投資機會。(以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。)

日股評價面極具優勢與吸引力

資料來源：(左) Credit Suisse Refinitiv，(右) Bloomberg；資料日期：2023/6

張繼文指出，從景氣面來看，日本勞工過去 30 年來的薪資幾乎呈現凍漲的狀態，今年 5 月日本最大聯合工會 Rengo 公布，日本整體調薪幅度達 3.67%，全體薪資年增率達到 30 年來新高，薪資大幅調整促使內需消費拉抬經濟，國內消費支出將強勁增長。弱勢匯率為近年來日本企業獲利強勁成長的主因，有利製造業出口，也帶動觀光經濟，有助支撐股價向上，日本失落的 30 年有機會看到重振過往的日本經濟奇蹟，進一步支撐日本經濟。

在 2012 年，當時日本首相安倍晉三啟動三支箭政策，重新帶起日本出口競爭力，2023 年美日再度同盟，日本市場擁有題材性利多，巴菲特說：「在日本的投資，才正要開始。」巴菲特效應催化日股風潮，帶動外資關注日本市場，並積極進駐日股，日本經濟擺脫三十年來通縮、經濟疲弱困境，日圓走弱將使企業獲利及經濟成長有機會加速，外國股票投資者仍可受惠於日圓的持續疲弱，未來的日股爆發力值得期待。

展望未來，日本維持貨幣寬鬆政策，有利日本製造商及出口商獲利，推升日股長線漲勢表現，帶動日本經濟發展；未來日圓匯價若開始轉強，內需、消費、交通觀光等產業長期成長性都很可觀。建議投資人依己身風險承受度，投資組合納入具正向題材性利多的日股，交由日本專業經理團隊的操作選股，布局主動型日股基金，取得參與日本潛力個股的表現機會，迎接這波日股榮景，掌握進場佈局的好時機，獲取長期報酬機會。日本野村資產管理基金團隊，擅長掌握日股優質個股潛力，精準掌握日股趨勢，追求長期資本成長機會，成為投資人投資日股的堅強後盾。

野村基金 (愛爾蘭系列)- 日本策略價值基金績效

累積報酬 (%) 3 個月 6 個月 今年以來 1 年 2 年 3 年 自成立日 I 股日圓 17.35 24.95 24.95 29.00 34.91 87.18 236.75 I 股美元避險 18.80 27.89 27.89 34.30 40.41 95.43 176.55

資料來源：Lipper；資料日期：2023/6/30 (成立至今績效 I 股日圓是以成立日期 2009/8/26 計算，I 股美元避險是以成立日期 2013/4/9 計算)。股份累積報酬以買入價並按總收益以原幣別作再投資計算。

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