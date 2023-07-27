台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購            迄 07/27
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數    扣款日  申購筆數
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2630   亞航        07/27  上市增資    07/21-07/25      3230   35.00     35.00  台新       01     07/26    380679
6443   元晶        07/28  上市增資    07/24-07/26      3106   27.10     27.10  元大       01     07/27    197690
6751   智聯服務    07/31  上櫃增資    07/25-07/27       187   90.00     90.00  福邦       01     07/28    118190
3465   進泰電子    08/01  上櫃增資    07/26-07/28       255   74.50     74.50  富邦       01     07/31     48781
3701   大眾控      08/01  上市增資    07/26-07/28       850   50.00     50.00  台中銀     01     07/31     77267
5608   四維航      08/02  上市增資    07/27-07/31      1700   18.00     18.00  永豐金     01     08/01

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，1併繳存。

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