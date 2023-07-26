實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 迄 07/26 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 扣款日 申購筆數 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2630 亞航 07/27 上市增資 07/21-07/25 3230 35.00 35.00 台新 01 07/26 389307 6443 元晶 07/28 上市增資 07/24-07/26 3106 27.10 27.10 元大 01 07/27 140273 6751 智聯服務 07/31 上櫃增資 07/25-07/27 187 90.00 90.00 福邦 01 07/28 52753 3465 進泰電子 08/01 上櫃增資 07/26-07/28 255 74.50 74.50 富邦 01 07/31 3701 大眾控 08/01 上市增資 07/26-07/28 850 50.00 50.00 台中銀 01 07/31 5608 四維航 08/02 上市增資 07/27-07/31 1700 18.00 18.00 永豐金 01 08/01 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，1併繳存。