AI即戰力！長線續航力可期

近期多項經濟數據強於預期，7 月升息機率高達 9 成，美國處在控制通膨但未使勞動市場顯著惡化的正向路徑。預估美國步入衰退機率低，例如高盛將未來 1 年美國經濟衰退機率，由 25% 調降至 20%，主要考量近期經濟數據，強勁的基本面可望支撐通膨持續緩解，雖不易大幅走降，但核心 CPI 項目中二手車、房租通膨後續有下降空間，核心通膨維持緩步偏降格局機率高。Fed 官員已進入會議前的緘默期，加上此前部分委員表態支持 7 月升息 1 碼，研判美聯準會 7 月底升息 1 碼至 5.5% 機率極高，但預期美國升息也已接近尾聲。

過去二十年全球經濟增長速度放緩，長期結構性問題來自於出生率普遍下降和人口老齡化，而 AI 和其他科技的發展可以彌補就業人口下滑的問題，促進生產力增長，並使全球經濟提速。廣泛商業模式納入生成式 AI，將替企業帶來長期巨大商機，根據麥肯錫最新報告，從軟體工程來看，生成式 AI 將節省每年軟體工程費用的 20% 到 45%。例如生成初始程式碼、程式碼修正和重構等原因分析和生成新的系統計設時間，此外，研究結果發現，使用微軟 GitHub Copilot 的軟體開發人員完成任務的速度比不使用該 AI 工具的人快 56%，工作時間大幅減少，效能獲得改善，更容易獲得工作上的成就感，未來產品都會用到 AI 技術，從個人電腦、雲端、和車用伺服器都需要 AI 運算。

生成式 AI 將企業創造新的價值

資料來源：McKinsey & Company State of AI 2022 Survey, Artificial Intelligence Index Report 2023, Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence. 資料日期：2023/06

野村 e 科技基金經理人謝文雄表示，ChatGPT 掀起生成式人工智慧 (AI) 之趨勢，ChatGPT 將是 AI 發展的重要里程碑，預估到 2026 年全球 AI 產值將達到 10 兆美元，微軟 (Microsoft) 與谷歌 (Google) 上季營收與獲利皆優於預期，主要是由雲端運算與 AI 產品大幅成長所貢獻，AI 在生活中及商業上均具廣大應用價值，預期將帶動各種新式電子裝置出貨量成長，持續成為全球電子供應鏈主要成長動能來源，中長期 AI 伺服器將做為驅動算力及資料中心長線成長之主要動能。當前處在生成式 AI 大量訓練期，明顯推升更高設備的硬體需求，高效能運算及 AI 伺服器相關供應鏈族群將直接受惠。(以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。)

AI 使各類「算力」應用大增，帶動 AI 伺服器產值大幅提升

資料來源：Bloomberg/KGI/Citi Research，資料日期：2023/5

謝文雄指出，AI 浪潮帶動特殊應用晶片（ASIC）趨勢明確，伺服器存儲需求大增，AI 伺服器供應鏈也持續擔綱主角，在 AI 趨勢下，美系四大雲端服務供應商（CSP）對 2023 年資本支出展望持正面，並預計投資更多伺服器相關基礎設施投資，惟 AI 伺服器將排擠部份通用型伺服器需求，預估美系品牌業者 2023 年出貨量將呈現衰退，主要原因是企業裁員與削減 IT 支出。此外，由於業者積極訓練 AI 模型，通用型伺服器預算將遭 AI 伺服器排擠；美系 CSP 於今年第二季營運復甦，加速對 AI 與伺服器基礎設施相關投資，預估 2022~2025 年 AI 伺服器產值年複合增長高達 20%，AI 伺服器產值比重將於 2025 年提升至 2 成。(以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。)

企業法說會陸續召開，加上 AI 伺服器是長線需求，其單價為一般伺服器之 10 倍以上，預期將大幅推升伺服器市場的整體規模。除此之外，眾多調研機構研究指出，未來 10 年 AI 市場規模年複合成長將達 40% 以上，其中 AI 伺服器相關的零組件（如散熱、機殼、電源供應器、PCB 等）因效能提升的需求，單價皆較傳統伺服器的零組件有數倍的增長，連帶委託設計（ODM）業者也可望受惠。展望未來，當企業陸續開始採用 AI，其應用面增廣之後，將帶動 IT 設備以及軟體升級。由於 AI 的運算能力每 6-10 個月成長一倍，算力的軍備競賽將為許多產業帶來新的成長契機，加上美國通膨穩定走低，經濟軟著陸機率高，總體經濟給予市場定心丸，股市前景樂觀看待。投資人可視己身風險承受度，布局長期趨勢看好的族群，包括 AI、AI 伺服器、ASIC/IP、散熱、電源供應器、智慧電動車與自駕車電腦系統、綠能等題材，以掌握 AI 長線紅利。

野村 e 科技基金績效表現位於同類型基金前二分之一

績效 (%) 3 個月 6 個月 今年以來 1 年 2 年 3 年 新台幣 24.55 58.11 58.11 55.64 25.61 101.91 同類型平均 13.64 36.14 36.14 31.05 9.06 69.66 四分位排名 1 1 1 1 1 1

資料來源：理柏 ，資料日期：2023/6/30

* 同類型係採 SITCA 分類台灣股票之科技股票型

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