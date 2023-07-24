優勢攻守！股債聰明配，投資有潛利

6 月 CPI 年增 3%，核心 CPI 年增率 4.8%，美國核心消費者物價指數 (CPI) 和核心生產者物價指數 (PPI) 漲幅雙雙低於預期，分別創 2020 和 2021 年來最低讀值，顯示通膨壓力進一步減輕，強化聯準會可能在 7 月升息後便停止升息之預期。至於初領失業金人數持續減少至 23.7 萬人優於預期，勞動力市場保持彈性，足見市場對美國經濟樂觀，帶動美股走高，史坦普 500 指數攀抵 2022 年 4 月以來新高價位。整體而言，全球供應鏈正常化、商品價格回穩、消費者需求從貨物轉向服務，減輕生產者的通膨壓力，美國股債市可望齊揚，建議投資平衡型基金，一舉掌握股債成長雙動能。(資料來源：Bloomberg；資料日期：2023/07/18)

美國經濟成長趨緩已是市場共識，債市多頭是否能順勢而起？野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，儘管聯準會今年後續仍有小幅升息的不確定性，但殖利率整理對追求收益的投資人其實很有利，在利率的末升段，固定收益資產的長線上漲價值相當明確，債券的高殖利率優勢將吸引追求收益的資金進場，根據歷史經驗，升息尾聲正是布局債市獲取高殖利率和資本利得的投資機會，等於是「進可攻 (資本利得)，退可守 (高殖利率)」內外兼備的優勢位置。(資料來源：Bloomberg；資料日期：2023/06/30)

升息尾聲 債市撥雲見日

資料來源：(左)CME Group，(右)Bloomberg；資料日期：2023/07/18，野村投信整理。

張繼文進一步指出，儘管聯準會目前仍維持貨幣緊縮態度，市場仍預期 2024 年緊縮政策可望轉向，並對公債殖利率帶來關鍵向下壓力，在通膨見頂且通膨預期持續下降的情況下，投資組合納入「美國投資級綜合債券」，可有效防禦股市震盪拉回的風險，並兼顧未來價格增長的潛力，「美國投資級綜合債券」收益與價格穩定的優勢深獲國際法人機構青睞。此外，美國股市在強勁的企業獲利與就業人口持續增加，經濟數據屢創新高，即便市場普遍認為美國經濟可能出現軟著陸 (即平穩降溫)，然而，企業盈餘成長將在下半年迎來由負轉正的微笑曲線，截至 7/14 當週全球股票指數寫下過去一季以來最佳單週表現，「股市」是「經濟」的櫥窗，2023 年第二季美國財報季登場，股市已率先反映樂觀情緒，隨著 AI、電動車及元宇宙應用題材爆發，加上美國銀行股財報釋出好消息，輝達、微軟 AI 加持下，有利支撐美股表現動能。在資產配置中，若採股債平衡布局策略，不僅能突破資產配置盲點，更能分散利率變化所帶來的風險，提高投資效率，掌握報酬。(以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。)

2023 年第二季財報季開跑 股市提前慶祝

資料來源：(左)Factset，資料日期：2023/07；(右)Bloomberg，資料日期：2023/07/18，野村投信整理。

「駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)」即為聚焦美國股債市的平衡型基金，以 55% 的標普 500 指數與 45% 的彭博美國綜合債券指數為基底，採用槓鈴策略，在成長與收益機會間取得平衡，以較為平穩殖利率水準的美國投資級綜合債券為布局主軸，緩和波動同時掌握收益，並搭配精選美股增添成長動能，才能達到攻守兼備的效果，創造投資雙贏策略。建議投資人可視個人風險屬性，將「駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)」納入核心資產配置並長期持有。另外，「駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)」A6 穩月配級別全新上市，讓您讓資產配置更靈活，投資如虎添翼！

駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)A6 穩月配美元配息資訊

配息期間 年化配息率 每單位配息金額 當月配息率 當月報酬率 (含息) 首次配息 7.06% 0.058300 0.59% 2.84% 2023/4 7.35% 0.058300 0.61% 1.44% 2023/5 6.93% 0.058300 0.58% -0.91%

資料來源：駿利亨德森；資料日期：2023/6/30。年化配息率為估算值，基金年化配息率計算方式：(每單位配息金額 ÷ 除息日前一日淨值)*12(月)*100%；基金當月配息率計算方式：(每單位配息金額 ÷ 除息日前一日淨值)*100%；當月報酬率 (含息) 是將收益分配均假設再投資於本基金，加計收益分配後之累計報酬率。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金係指駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)，A6 穩月配美元級別成立日期為 2023/4/5。首次配息期間為基金成立 2023/4/5~2023/4/14。

註：A6 穩月配美元與 A5 及 V5 配息級別之差異為 A6 穩月配美元為固定目標配息金額，A5 及 V5 配息級別為固定目標配息率，因此實際配息金額可能受基金淨值波動影響。另因境外經理公司每半年會考量基金淨值變化、投資組合收益水準、累計至今尚未用於配息的收益，以及預估未來市場利率水準變化等因素去檢視現行各級別配息率並進行配息率調整之核決程序，故 A6 穩月配美元雖為固定目標配息金額但不代表該級別配息金額永遠固定，配息金額可能於境外經理公司每半年評估及調整配息率後上調或下調。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 查詢。

駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 績效

累積報酬

(%) 3 個月 6 個月 今年

以來 1 年 2 年 3 年 5 年 成立

以來 本基金 3.24 8.16 8.16 8.25 -4.48 16.90 34.82 279.10

資料來源：理柏，野村投信整理，績效採本基金 A2 美元累積級別；資料日期：截至 2023/6/30。本基金係指駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

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