〈台幣〉台股盤中失守萬七 新台幣重貶2.69角 貶破31.5元價位

台股開高走低，而新台幣持續走貶。新台幣兌美元今 (24) 日貶值 4 分以 31.28 元開出，早盤隨台股失守萬七關卡，拖累匯價重貶逾 2 角，盤中匯價低點下壓至 31.509 元。

權值股王台積電 (2330-TW) 開盤下跌 3 元，股價低點下探至 557 元，權王無力，加上觀光、航運股價洩氣，台股早盤開高走低，早盤小漲站上 17060 點後，盤中翻黑失守萬七關卡，台股臉綠也讓新台幣匯價跟著跳水。

新台幣早盤貶值 4 分已 31.28 元開出後，早盤就貶破 31.3 元價位，隨著台股走弱新台幣匯價也跟著跳水，盤中重貶 2.69 角，匯價低點下壓至 31.509 元，盤中貶勢收斂，匯價在 31.365 元上下震盪。

金融市場本周進入超級央行周，包括美國聯準會、歐洲、日本央行本周都將召開利率決策會議，市場普遍預期，美、歐央行毫無懸念將升息 1 碼、日本央行則按兵不動。

在聯準會會議前夕，市場資金持續觀望，美元指數站上 101，主要亞幣中新台幣今天延續上周貶勢，今天盤中一度貶破 31.5 元，日元兌美元盤中成交價暫落在 141 元，韓元兌美元早盤也走貶，盤中成交價暫報 1287.4 元、人民幣兌美元盤中為 7.18 元。

