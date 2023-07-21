日股躍升市場新寵，後市可期！

日本股市創下 33 年來的歷史高點，資金行情也進一步推升日本東證股價指數（TOPIX），根據 EPFR 統計，上週日本股票型基金淨流入達 14 億美元，呈現連續 6 週淨流入態勢，2023 年以來日本股票型基金淨流入高達 2,646 億美元。(資料來源：EPFR；資料日期：2023/7/12)，以評價面來說，即便日經指數創 33 年新高，評價面依舊相對美股便宜，過去日本股市漲幅有限，目前日股本益比僅為 17.4 倍，遠低於美股標普 500 指數，顯示日股價廉物美，後市持續看旺。

日股評價面具優勢與吸引力

資料來源： (右) Bloomberg，資料日期：2023/06；(左) Credit Suisse Refinitiv，資料日期：2023/06

野村投信投資策略部副總經理張繼文指出，相較歐美國家，日本仍是「政策作多」最明確的市場，因此持續受到國際青睞。主要理由有三個：

【流動性】2023 年日本春鬪加薪幅度創 30 年最大！內需消費起飛，日本經濟華麗轉身

今年春鬥在勞資協商後薪資大幅調漲，為 30 年來最大漲幅，隨著薪資大幅調整促使內需消費拉抬經濟，形成良性循環，加速日本經濟甦醒成長的可能性，日本政府公布的第一季 GDP 成長超乎預期，年成長率達到 1.6％，也是過去三季以來的首次正增長。日本這次真的不一樣，擺脫通縮泥沼，走出失落的 30 年，支持著日股長期看好的重要因素是由通縮轉向通貨復膨 (又稱溫和通膨)，日本不再捲入通縮的螺旋，而是走向企業投資、薪資增長和消費者支出的上升階段。

日本消費者物價指數 (CPI) 年增率與年經濟 (GDP) 成長率走勢

資料來源： Bloomberg，野村投信整理；資料日期：2023/06/30。

【結構性】日企被要求改善股價淨值比，代表未來股價上漲空間大

目前日股「股價淨值比 (PBR)」相較於歐美市場仍屬偏低，2023 年 3 月東京證券交易所(TOPIX) 要求股價淨值比低於一倍的企業必須提出改善策略。一般來說，股價淨值比低於一倍的企業，多半財務有問題；然而，日本企業有別於其他國家，即使股價淨值比低於一倍，財務依然強靭健全，藉由改善股價淨值比來強化並確保股東權益報酬率(ROE)，其中一個方式就是買進自家公司股票提升 ROE。近期日企庫藏股買回占市值比重已超越美國，成為提高日本企業 ROE 的一大助力，顯示日股仍有很大的上漲空間。當前企業體質改革有助於提高股東報酬水準及企業獲利，可望進一步推升日股表現，加上日本企業的治理即將進入新階段，日股長期吸引力將更誘人。

【週期性】日圓貶值，助攻企業獲利及觀光熱絡

日本央行新總裁植田和男可望持續貨幣寬鬆政策，有利日圓持續貶值，日圓貶值效應帶動日本觀光旅遊熱潮，日本旅遊市場顯著復甦。根據日本官方統計，預估今年觀光旅客回流有機會恢復至疫情前入境水準，預期 2024 年日本入境人數將達 6,500 萬人，每年商機更可望達 7.8 兆日圓。張繼文進一步表示，日經 225 指數創 33 年新高並非泡沫，疫後復甦對日本股市所帶來的好處是一次性的，特別是國境開放後國際觀光客大幅回流的主因，消費支出因而強勁增長，有助於支撐日本經濟體，弱勢匯率正是近年來日本企業獲利強勁成長的主因，不單有利日本企業財務結構改善，製造業獲利回升，企業外銷獲利大幅成長，有助提升出口競爭力與挹注企業的獲利表現，支撐股價動能向上。

野村基金 (愛爾蘭系列)- 日本策略價值基金績效

累積報酬 (%) 3 個月 6 個月 今年以來 1 年 2 年 3 年 自成立日 I 股日圓 8.51 10.41 14.94 15.15 23.05 69.39 209.76 I 股美元避險 9.78 12.88 17.11 19.32 27.54 76.09 153.25

資料來源：Lipper；資料日期：2023/6/30 (成立至今績效 I 股日圓是以成立日期 2009/8/26 計算，I 股美元避險是以成立日期 2013/4/9 計算)。股份累積報酬以買入價並按總收益以原幣別作再投資計算。

展望未來，日本維持貨幣寬鬆政策，有利日本製造商及出口商獲利，推升日股長線漲勢表現，帶動日本經濟發展，投資日股更有利基；未來日圓匯價若開始轉強，內需、消費、交通觀光等產業長期成長性都很可觀。建議投資人依己身風險承受度布局主動型日股基金，交由日本專業經理團隊的操作選股，取得參與日本潛力個股的表現機會，迎接這波日股榮景，掌握進場佈局的好時機。日本野村資產管理基金團隊，擅長掌握日股優質個股潛力，精準掌握日股趨勢，追求長期資本成長機會，讓您投資日股更有感。

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