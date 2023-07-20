實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 迄 07/20 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 扣款日 申購筆數 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4953 緯軟 07/20 上櫃增資 07/14-07/18 468 92.00 92.00 凱基 01 07/19 357938 3587 閎康 07/21 上櫃增資 07/17-07/19 340 175.00 175.00 元大 01 07/20 291852 5434 崇越 07/24 上市增資 07/18-07/20 595 150.00 150.00 福邦 01 07/21 160553 4747 強生製藥 07/24 上櫃增資 07/18-07/20 850 48.00 48.00 統一 01 07/21 411419 4569 六方科-KY 07/25 第一上市 07/19-07/21 920 66.00 66.00 宏遠 01 07/24 43488 2630 亞航 07/27 上市增資 07/21-07/25 3230 35.00 35.00 台新 01 07/26 6443 元晶 07/28 上市增資 07/24-07/26 3106 27.10 27.10 元大 01 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，1併繳存。