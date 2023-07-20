台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購            迄 07/20
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數    扣款日  申購筆數
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4953   緯軟        07/20  上櫃增資    07/14-07/18       468   92.00     92.00  凱基       01     07/19    357938
3587   閎康        07/21  上櫃增資    07/17-07/19       340  175.00    175.00  元大       01     07/20    291852
5434   崇越        07/24  上市增資    07/18-07/20       595  150.00    150.00  福邦       01     07/21    160553
4747   強生製藥    07/24  上櫃增資    07/18-07/20       850   48.00     48.00  統一       01     07/21    411419
4569   六方科-KY   07/25  第一上市    07/19-07/21       920   66.00     66.00  宏遠       01     07/24     43488
2630   亞航        07/27  上市增資    07/21-07/25      3230   35.00     35.00  台新       01     07/26
6443   元晶        07/28  上市增資    07/24-07/26      3106   27.10     27.10  元大       01

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，1併繳存。

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