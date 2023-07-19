AI藏1兆美元商機，十年成長周期才剛開始！

美國公布 6 月消費者物價指數 (CPI) 年增 3%，創 2021 年 3 月以來新低，優於市場預期，接續公布的 6 月生產者物價指數(PPI)，月增 0.1%，亦優於預期，顯示通膨影響持續退燒；另一方面，被市場喻為鷹王的聖路易聯準銀行總裁博拉德 (James Bullard) 聲明表示，不再擔任該行總裁，8/14 將離開聯準會，也讓市場預期聯準會鴿派聲勢可望壯大。儘管近日多名聯準會官員表示，今年可能需要再升息幾次，不過同時也暗示升息已到尾聲，整體而言，全球供應鏈正常化、商品價格回穩、消費者需求從貨物轉向服務，減輕製造業通膨壓力，有利股市表現。

野村 e 科技基金經理人謝文雄表示，「以前都說，一顆蘋果救台灣；現在說，一張顯卡翻轉台灣。」以 GPU 起家的輝達 (Nvidia)AI 晶片研發領先同業，全球 AI 晶片市場有超過八成掌握在輝達，為目前少數亮點族群，上週輝達股價再創歷史新高，AI 概念股持續延燒，帶動台股 AI 相關個股表現，隨著美股財報季將開跑，台股陸續上半年財報檢視，這也是分辨投資 AI 優質標的好機會。此外，AI 伺服器供應鏈也持續擔綱主角，在 AI 趨勢下，伺服器下半年營運將明顯優於上半年，有利推升產業重回成長軌道，預估未來 AI 伺服器產值比重將於 2025 年提升至 2 成。(以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。)

AI 狂潮迎來伺服器產值複合增長高達 20%

資料來源：Bloomberg/KGI；資料日期：2023/5。

謝文雄指出，新科技能否帶動新主題應用最重要，除輝達發展硬體 AI 晶片外，Google、微軟、Meta 等亦宣布投入 AI 應用發展，勢將帶動企業跟進採用 AI 技術，因而 AI 被譽為「第四波科技革命」、「下一個 iPhone 時刻」，而 AI 的硬體供應鏈都在台灣。此外，目前生成式 AI 領先者仍是微軟 (Microsoft) 的 OpenAI，生成式 AI 可以處理文字、語音、聲音、圖像、音樂、視訊、感測等，從關鍵零組件、智慧裝置、軟體、平台、應用服務等，AI 技術持續進步，融合各種新舊技術如雲端、物聯網、大數據、VR、AR、XR 到人形機器人等，AI 為人類生活與產業帶來各種變革，未來 10 年，生成式 AI 潛藏 1 兆美元商機，爆炸性需求才剛開始！除了 AI 之外，下半年將延續的新科技還包括電動車，以特斯拉為例，近期新利多是統一北美市場八成充電規格，將成為其營運成長新契機。(以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。)

未來 10 年，全球生成式 AI 年營收具突破 1 兆美元實力

資料來源：Bloomberg, International Data Corporation；資料日期：2023/06。

今年以來台股成為除了日本以外表現最強的亞股市場，經歷這波 AI 浪潮推升股價後，目前台股本益比來到 17 倍左右，位於 5 年及 10 年的平均值下緣附近，評價面仍算合理；考慮到升息循環停止後估值有修復機會，台股評價仍有上調機會。未來在 AI 帶動的第四波科技革命下，台灣這些重要的上中下游廠商的地位將更舉足輕重，在評價及獲利的雙引擎帶動下，預期未來台股還有很長一段牛市可以期待。AI 是個很長的故事，不會過一、二個月就結束，輔以上半年科技業還在調整庫存，短期或將面臨漲多回檔，但回檔都是加碼的機會。投資人可視己身風險承受度，布局長期趨勢看好的族群，包括 AI、智慧電動車與自駕車電腦系統、綠能等題材，以掌握 AI 長線紅利。

野村 e 科技基金績效表現位於同類型基金前二分之一

績效 (%) 3 個月 6 個月 今年以來 1 年 2 年 3 年 新台幣 24.55 58.11 58.11 55.64 25.61 101.91 同類型平均 13.64 36.14 36.14 31.05 9.06 69.66 四分位排名 1 1 1 1 1 1

資料來源：理柏 ，資料日期：2023/6/30

* 同類型係採 SITCA 分類台灣股票之科技股票型

>>> 閱讀更多精彩文章