聚焦美國！股債雙存 攻守兼備

美國 6 月公布一系列經濟數據顯示景氣較預期更具韌性，6 月 ISM 非製造業指數回升至 53.9，創下 4 個月以來最大增幅 (指數回升與通膨降溫兩者並無關係) ，雖然採購經理人指數依然偏弱，但其他領域數據持續呈現偏強或明顯改善的態勢，房屋市場明顯回溫，科技產業受到 AI 引領所鼓舞。與此同時，美國名目通膨也大幅下降，核心通膨雖然仍偏高但持續放緩，聯準會官員表示升息周期近尾聲，不影響美國股債市樂觀投資氣氛。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，美國衰退的可能性持續下調，債市最壞的時機已經過去，依據前次 (2018-2019 年) 升息循環近尾聲的經驗，當聯準會暫停升息，風險性資產的反彈將顯著且迅速，對於債券而言，2022 年利率走勢的劣勢將變成利多，由於 2022 年債券殖利率已大幅攀升，隨著升息接近尾聲，債券不僅提供較佳的利息收益，更能受惠未來升息轉為降息的利多助益，因此，現在正是投資債券的絕佳時刻，其中信用評等高的投資級債券可望受惠於資金持續湧入，維持亮眼表現(資料來源：Bloomberg，資料日期：2023/6)。

資料來源：EPFR, BofA Merrill Lynch, 資產範圍僅限美國註冊基金與 ETF 資料日期：2023/6/15

此外，美國就業增加及薪資漲幅擴大，支撐消費力道持續，4 月房價創 7 年來最大年增率 (達 12.1%) 的財富效果，顯示美國經濟仍保有一定成長動能。今年以來美股表現強勁，AI 應用持續發酵帶動投資熱潮， 2023 年美國科技巨擘（Meta、Google、Amazon、Microsoft）未來發展的重點聚焦 AI 布局，在 AI 風潮帶動之下，多數公司均公布良好的成長展望，加上生成式 AI 的新技術的推波助瀾可望顯著提高生產力，支撐美股牛市動能。不過美股波動較大，因此，在資產配置上，投資人不妨選擇聚焦美國股債資產的平衡型基金，以兼顧收益與成長。

AI 世代將第四度實現生產力的提升 足以匹配過去三個時期強勁的股市爆發力

資料來源：Our World In Data, Various Websites，資料日期：2023/7

「駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)」即為聚焦美國股債市的平衡型基金，以 55% 的標普 500 指數與 45% 的彭博美國綜合債券指數為基底，採用槓鈴策略，在成長與收益機會間取得平衡，以較為平穩殖利率水準的美國投資級綜合債券為布局主軸，緩和波動同時掌握收益，並搭配精選美股增添成長動能，才能達到攻守兼備的效果，創造投資雙贏策略。建議投資人可視個人風險屬性，將「駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)」納入核心資產配置並長期持有，「駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)」A6 穩月配級別全新上市，讓您讓資產配置更靈活，投資如虎添翼！

駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)A6 穩月配美元配息資訊

配息期間 年化配息率 每單位配息金額 當月配息率 當月報酬率 (含息) 首次配息 7.06% 0.058300 0.59% 2.84% 2023/4 7.35% 0.058300 0.61% 1.44% 2023/5 6.93% 0.058300 0.58% -0.91%

資料來源：駿利亨德森，資料日期：2023/6/30。年化配息率為估算值，基金年化配息率計算方式：(每單位配息金額 ÷ 除息日前一日淨值)*12(月)*100%；基金當月配息率計算方式：(每單位配息金額 ÷ 除息日前一日淨值)*100%；當月報酬率 (含息) 是將收益分配均假設再投資於本基金，加計收益分配後之累計報酬率。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金係指駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)，A6 穩月配美元級別成立日期為 2023/4/5。首次配息期間為基金成立 2023/4/5~2023/4/14。

註：A6 穩月配美元與 A5 及 V5 配息級別之差異為 A6 穩月配美元為固定目標配息金額，A5 及 V5 配息級別為固定目標配息率，因此實際配息金額可能受基金淨值波動影響。另因境外經理公司每半年會考量基金淨值變化、投資組合收益水準、累計至今尚未用於配息的收益，以及預估未來市場利率水準變化等因素去檢視現行各級別配息率並進行配息率調整之核決程序，故 A6 穩月配美元雖為固定目標配息金額但不代表該級別配息金額永遠固定，配息金額可能於境外經理公司每半年評估及調整配息率後上調或下調。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 查詢。

駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 績效

累積報酬

(%) 3 個月 6 個月 今年

以來 1 年 2 年 3 年 5 年 成立

以來 本基金 3.24 8.16 8.16 8.25 -4.48 16.90 34.82 279.10

資料來源：理柏，野村投信整理，績效採本基金 A2 美元累積級別。資料日期：截至 2023/6/30。本基金係指駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

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