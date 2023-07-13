AI趨勢推升台股評價往更高區間

加權股價指數近 6 個月價量表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至 2023/07/12）

野村腳勤觀點：

第三季企業營收大幅分化

半導體庫存修正緩慢是大家都知道的事情，而從我們實地拜訪上游供應鏈來看，的確會看到不時出現客戶砍單的情況，預計這個情況會持續到 Q4~2024 年 Q1 才有望結束。另一方面，今年 AI 的異軍突起也對供應鏈造成巨大影響，很多下游伺服器 (Server) 廠商因應這波 AI 浪潮，大幅調整今年資本支出結構，很多都拿去投資在 AI 相關的布局，這也導致營收佔比較大的傳統 Server 受到擠壓，上半年可能看不太出來，但從第三季開始財報表現就會出現明顯的差異化，考量 AI 概念今年股價都已經漲多的情況下，基本面的好壞將會決定下半年股價是續漲還是修正。對投資人而言，這也是分辨優質標的，長線進場布局的好機會。

經理人視角：

大盤利多因素：

(一) 升息終點已近：Fed 宣布 6 月暫停升息，點陣圖顯示 2024 年開始降息，升息循環已接近尾聲

(二) 資金動能強：外資大舉回流台灣股市，融資餘額也逐漸回溫，資金動能提供大盤強力支撐

(三) 庫存逐步去化：終端庫存持續朝健康水位前進，預計最快第三季庫存有望落底

(四)AI 引領新趨勢：伺服器新平台推出及 AI 晶片需求增加，企業增加 AI 投資，科技股進入新多頭格局

大盤利空因素：

(一) 中國復甦疲軟：中國經濟復甦狀況不如預期，6 月 CPI、PPI 雙雙下滑，凸顯需求持續疲弱

(二) 美中科技戰再起：美國禁止 AI 晶片出口中國，中國則限制稀有金屬出口，美中對立再掀不確定性

AI 趨勢推升台股評價往更高區間

今年以來台股成為除了日本以外表現最強的亞股市場，不過漲多之餘投資人總會擔心回檔，擔心台股的評價是否已經過高? 就過去經驗來看，台股本益比大約落在 15~20 倍左右，而目前大盤約 17 倍的本益比來看，評價端似乎已經偏貴。但事實上疫情後，台股的評價已今非昔比，你會發現即使像 2022 年評價大幅修正，但 2022 年股價低點仍高於疫情前股價高點，最主要因為近年台灣企業獲利大幅成長，導致評價區間往上修，已逐漸往 20~25 倍靠攏。因為疫情導致全球供應鏈重組是最主要的原因，甚至未來在 AI 帶動的第四波工業革命下，台灣這些重要的上中下游廠商的地位將更舉足輕重，到時在評價及獲利的雙引擎帶動下，我們預期未來台股還有很長一段牛市可以期待。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper，2023/06/30 上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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