AI賦能造榮景，投資趨勢明確！

伴隨著全球對人工智慧（AI）的需求，由 ChatGPT 所帶動的 AI 投資熱潮比預期需求更為強勁，預估下半年至明年，台灣是最具代表性科技產業國，不僅產業市值權重最大，更是靠著強大的技術在全球供應鏈佔據要角，成為 AI 浪潮下最大受惠者，開啟科技業再造榮景。

台灣產業市值（僅含上市公司）

資料來源：Bloomberg，野村信投信整理；資料日期：2023/5/31。註：上述分類採台灣證券交易所產業分類，其中電子科技類包括：電子 - 半導體類、電子 - 電腦及週邊設備類、電子 - 光電類、電子 - 通信網路類、電子 - 電子零組件類、電子 - 電子通路類、電子 - 資訊服務類及電子 - 其他電子類個股。 以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

根據網路數據公司統計，ChatGPT 爆紅，AI 已成為 2023 年最夯的關鍵字；另根據路透報導，Google 內部文件透露 ChatGPT 通過了三級工程師測驗，這意謂 ChatGPT 編撰程式的能力至少有大學畢業的程度，對企業而言完全具備使用它來降低投入成本的誘因。由於 AI 在發展初期進入門檻較高，無論是研發或投資均需仰賴海量資源，這也使得目前 AI 市場幾乎由特定科技巨頭主導，包括 Meta、Google、Amazon 及 Microsoft 等，反映在股價上，2023 年美股主要也靠這類科技巨頭帶動，漲幅集中在標普 500 指數市值前 7 大企業，以權值計算今年以來漲幅高達 70%，完全體現了今年已明確的 AI 投資趨勢。

AI 演算法需要極大量平行運算的晶片，相比於傳統 CPU 強在多功能的複雜運算，GPU 強項更能完美應用於 AI 的深度學習模型上，NVIDIA 憑藉把顯卡將「算力」發揮到極緻，成為圖形處理器 (GPU) 的領導廠商，如果將目前的 ChatGPT 部署到 Google 所進行的每次搜索中，總計需要 512,820 台 A100 HGX 伺服器和 4,102,568 個 A100 GPU，光是這些伺服器和 GPU 的資本支出就超過 1,000 億美元，遑論後續持續燒錢的 AI 訓練成本 (資料來源：彭博，資料日期：2023/2) 以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

除了初始晶片布局成本，AI 的訓練成本更是高昂

GPT-3175B 及 EleutherAI GPT NeoX 的訓練成本差異，主要是節點數的不同，節點數越多成本越高；資料來源：The Next Platform，資料日期：2023/2/20。 以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

野村 e 科技基金經理人謝文雄指出，以生成式 ChatGPT 來說，現階段還屬於聊天機器人的範疇內，但未來極可能成為企業重要的「人」才來源，另外一個不容忽視的 AI 趨勢是具有自我學習功能的 (人形) 智能機器人。國際電聯電信標準化局戰略參與主管維爾納（Frederic Werner）7 月 8 日在全球峰會表示，智能機器人 (人形) 可以快速處理大量數據做出最佳決策，且本身不帶有偏見或情緒，就像 OpenAI 的 ChatGPT 等生成式人工智能工具在今年進入主流一樣，人形機器人技術可能在未來 5 年內起飛。

謝文雄表示，台股成為上半年全球表現數一數二強的市場，漲幅超過 19%，7 月份大盤出現震盪修正，最主要受到 Fed 可能還會再升息 2 碼的預期，以及 AI 類股漲多回檔的壓力，但長線向上趨勢仍未改變，AI、半導體先進製程與封裝、高速運算續航力仍不容小覷，即便大盤修正，預料幅度也相對有限。近期觀察指標為企業的第二季財報表現，若業績未能跟上股價漲幅，這時需要檢視並找出可真正受惠 AI 趨勢的標的，再逢低布局。展望下半年，個別企業的股價表現將出現分化，而這取決於受惠 AI 需求的程度，經濟數據及企業獲利的重要性回歸；若擔心 AI 題材漲多的投資人，也可以考慮分散布局長期趨勢看好的族群，包括智慧電動車與自駕車電腦系統、綠能等題材。

野村 e 科技基金績效表現位於同類型基金前二分之一

績效 (%) 3 個月 6 個月 今年以來 1 年 2 年 3 年 新台幣 24.55 58.11 58.11 55.64 25.61 101.91 同類型平均 13.64 36.14 36.14 31.05 9.06 69.66 四分位排名 1 1 1 1 1 1

資料來源：理柏 ，資料日期：2023/6/30

* 同類型係採 SITCA 分類台灣股票之科技股票型

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