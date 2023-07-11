【野村新視界】股市選股機會多，後市樂觀

經過了 2022 年的熊市、這一代投資者沒有遇過的高通膨，市場對於 2023 年懷抱著景氣衰退的擔憂，並且深信這樣的背景下債市遠比股市更為吸引人。

每當所有投資者看法一致的時候，這般的預言通常不會實現。去年底市場一致認為今年將會出現經濟衰退且美國 S&P500 指數年底水準將落在 4000 點，至少從目前看來，這樣的推論與預期，和市場的現狀差得可遠了。

這是因為美國的就業市場依然十分強勁，雖然諸多領先指標包括製造業的採購經理人指數都已經落入經濟緊縮的標準，卻沒有打擊作為經濟引擎的消費力。相關數據一再意外超出市場預估，就連預期受到拖累的企業獲利也沒有想像中疲弱，使得企業每股盈餘（EPS）從三月份開始不斷獲上修。加上二月開始 ChatGPT 受到投資人注目，AI 相關的企業恰好是美股前幾大市值的大型科技企業，三月開始拉抬整體大盤。這時市場對景氣的悲觀看法並未改變，但經濟數據超乎預期也開始推升景氣循環相關的類股，更一路推高整體市場至今。

美國就業市場受疫情影響，提早退休者退出勞動市場，加上經濟與用人需求強勁，使得勞力緊俏的情況有部分結構性支持，能幫助美國經濟軟著陸。而過去兩年因通膨、貨幣政策、經濟不確定性造成投資者躑躅的現象，也使資金湧入相對安全的大型股、能見度較高的科技股，使得小型股的評價相對大型股來到 20 年的最低。誠然經濟不確定性高、高利率環境的融資成本增加，都較為不利小型股與景氣敏感的類股，但若持續公布的經濟數據與企業獲利能夠有所支撐，以及貨幣政策終因通膨獲得控制維持穩定而明朗化，市場終將重新認同，這些長期受到壓抑的股票將有極大評價恢復的空間。

至於 AI 相關的題材，預期也將持續影響科技類股的表現，因為本次的新技術發展，已經快速進入能轉換成營收的階段，而非僅是題材與夢想，到了 2024 年預期有更多企業開發出相關軟體與應用，而使整體族群再擴大，可降低資金過分集中、吹捧少數科技股

的風險。AI 的發展可以改善企業生產力，可謂第五次工業革命，未來長期值得持續關注。

由於許多股票的評價仍相當便宜，而 AI 的發展速度也可能超過預期，因此現在的股市環境，有許多選股空間。地緣政治造成的供應鏈重配置、工業自動化與能源管理的浪潮，仍然嘉惠相關企業長遠的營運。今年以來類股的輪動持續，市場廣度增加，都是正向發展的現象，對股市無須太過悲觀。

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