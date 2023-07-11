〈陸港盤後〉 北京釋信號 可能提出更多振興經濟措施 A股三大指數齊揚

中國 A 股市場三大指數週二（11 日）收盤同步走高，滬指漲 0.55%，站穩 3,200 點關卡，利多是中國央行再度加碼房地產行業支持政策， 延長「金融 16 條」政策適用期限，暫時減緩建商的資金壓力，且北京釋出可能提出更多振興經濟措施的信號。

滬指週二收盤漲 0.55% 報 3,221.37 點，深成指漲 0.78% 報 11,028.68 點，創業板指漲 0.81% 報 2,216.78 點；兩市成交額合計人民幣 7,737 億元，北向資金淨流入 34.89 億元。

汽車類股再度爆發，半導體、晶片股活躍，家電、醫藥、銀行、券商、保險等族群齊揚，電力、媒體、煤炭、旅遊、釀酒等類股同步走低。

香港恒生指數週二收盤漲 0.97% 報 18,659.83 點，恒生科技指數大漲 1.47% 報 4,003.05 點。

中國央行、國家金融監督管理總局在週一發布通知，表示在《中國人民銀行 中國銀行保險監督管理委員會關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》中，有適用期限的部分，將適用期限統一延長至 2024 年 12 月 31 日。

專家認為，央提提出該政策的背後，是市場持續下行，建商融資環境嚴峻，仍面臨較大資金壓力。

近期房市銷售端回穩不如預期，下調幅度較大。百強建商 6 月銷售業績銳減 28.1%，單月業績增速由正轉負。

資深房地產業界人士張宏偉表示，政策核心目的是透過展期一年，以時間換取空間的方式，延緩建商的債務到期風險。張宏偉說：「目前民營房企很少拿地，側面反映了資金面的緊張；資金端角度看，公開市場融資環境也較緊張；銷售角度看，今年初雖然疫情後有一波反彈，但到了 4 月份後，市場又有所回落，銷售方面也不是很理想。所以企業面臨的回款壓力和到期債務壓力都會比較大」。

與此同時，中國財經官媒在週二報導顯示，北京可能採取更多房市支持措施，以及提振企業信心的措施。例如《中國證券報》指出：「為促進房地產市場平穩健康發展，後期更多支持政策有望提出。」

HSBC Global Asset Management 公司亞太區投資長陳寶枝（Cecilia Chan）說：「經濟復甦尚未達到我們預期的水準，但我們對中國保持樂觀，認為政府會採取更多刺激措施。」