【一分鐘看圖論市】外資今年熱愛的兩大市場：日股跟台股

外資搶進日股，季買超金額創史高！

日股持續受到國際青睞，根據日本財務省公布的國際收支統計資料，上季 (2023 年 4-6 月) 外資買超日股金額達 9 兆 4,944 億日圓，創 1996 年有記錄以來的新高紀錄。

資料來源：Bloomberg，資料日期：2023/07/06。

錢進台灣，外資大匯入挺台股

今年以來台股表現亮眼，其中外資大舉流入功不可沒。金管會公布累計上半年外資淨匯入金額，總共 243 億美元 (約 7,500 億台幣)，創下史上半年的最高淨匯入紀錄。儘管台灣央行 6 月宣布停止升息，但外資仍選擇停泊在國內，為下半年台股續漲提供強力支撐。

資料來源：Bloomberg；2008/01~2023/06。

全球金融市場重點回顧 (07/01~07/07)

【成熟市場】

6 月會議紀要：預估未來將進一步收緊貨幣政策，但速度放緩

對經濟成長的擔憂，決策者在 6 月的會議上決定不升息，但多數人認為未來還會進一步升息，但對於升息次數出現歧見，18 名與會者中，除 2 人預估今年至少升息一次是合適的之外，其餘 12 人預估升息兩次或更多次。

美國 ISM 製造業指數持續下探，來到 3 年新低

6 月 ISM 製造業指數續跌至 46.0，連續第 8 個月陷於萎縮區間，為 2007-2009 年經濟大衰退以來最長的連續萎縮紀錄。觀察分項指標，新訂單指數雖回升至 45.6；但就業指數則陷入萎縮，自 51.4 滑落到 48.1，製造業活動持續低迷，削減人力動作比過去更積極。

美國 ISM 非製造業指數回升，超乎市場預期

6 月 ISM 非製造業指數回升至 53.9，創下 4 個月以來最大增幅。觀察分項指標，商業活動生產指數升至 59.2，創 5 個月新高；物價指數降至 54.1，創下 2020 年 3 月以來新低，服務業通膨持續降溫。

資料來源：Bloomberg，資料時間：2023/07/07。

美國新增非農就業人數遠低預期，就業市場出現鬆動跡象

6 月非農就業新增人數 20.9 萬，創下 2020 年 12 月以來新低，失業率降至 3.6%，仍處於歷史低位，而薪資成長增速有所增加，平均每小時薪資年增升至 4.4%、月增 0.4%，整體來看就業市場仍然穩健。

資料來源：Bloomberg，資料時間：2023/07/07。

歐元區綜合採購經理人指數 (PMI) 自去年 12 月以來首次跌破 50 榮枯線

6 月歐元區綜合 PMI 終值降至 49.9 陷入萎縮，製造業 PMI 加速惡化至 43.4，服務業 PMI 則降至 52.0，整體經濟活動來到收縮的區間，主流的服務業也出現低迷趨勢。

【新興市場】

全球需求不振，兩大產油國沙烏地阿拉伯、俄國進一步削減供應

先前已經宣布在 7 月自行每日減產 100 萬桶原油的沙烏地阿拉伯，將減產舉措延長至 8 月；而俄羅斯也表示 8 月時原油出口量每日將縮減 50 萬桶。

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