2023年下半年投資市場三大挑戰 野村投信解密致勝策略

2023 年上半年股市出乎意料拉出飆漲行情，但通膨、升息、地緣政治風險等不確定性並未消失，甚至演變出三大挑戰：升息延長賽、牛市健康嗎、非美市場崛起。投資人下半年想荷包賺飽飽，可得先搞清楚，才能找到致勝策略。

回首今年初，市場普遍不看好今年股票市場行情，寄望中國在新冠疫後解封經濟復甦可抵銷美國經濟衰退的負向力量，沒料中國在農曆年後出台的經濟數據都不如預期，倒是歐美地區 4 月經歷矽谷銀行、瑞士信貸等銀行危機，打斷手骨顛倒勇，股市修正後，在 5 月中因輝達（nVIDIA）AI 晶片猛爆性需求拉動美、台等以科技股為主題的股市飆漲行情。

時間走入下半年，投資市場將展開新局，06/30 鉅亨網攜手野村投信舉辦《2023 展望解封新時代》論壇，邀請野村投信投資長周文森（Vincent Bourdarie)、鉅亨網首席經濟學家邱志昌、野村投信國內股票投資部主管姚郁如 (Grace Yao)、野村投信固定收益團隊主管謝芝朕（TseChern Chia），與經濟學家和業界專家一同探討全球經濟趨勢，展望下半年投資布局。

升息延長賽 美企具韌性

「不要害怕經濟衰退。要問的是，該投資什麼？」七連霸亞洲資產管理雜誌台灣區年度最佳投資長的周文森剖析下半年全球經濟走向時說，「市場一直在講衰退，結果第 2 季並沒出現，第 3 季可能也沒有，現在經濟學家說第 4 季可能衰退。」他認為，困擾聯準會的通膨問題需要一點時間解決，而聯準會的態度是寧可過度升息 (overshoot)，也不願犯下讓通膨復燃的錯誤，因而經濟增長會較前幾年慢，但不會垮下。

野村投信投資長周文森。(圖: 業者提供)

先前市場預期聯準會升息將在上半年告一段落，然 6 月最新利率點陣圖卻暗示今年可能再升息 2 碼，市場憂心持續升息將導致經濟衰退。野村投信投資策略部副總經理張繼文則認為，今年下半年投資市場有三大挑戰，其一便是「升息延長賽」，歐美央行首長在央行年會的鷹派升息言論，顯示高利率將維持一段時間，但所幸，美國大型銀行通過壓力測試，在最極端情境下，最大 23 家商業銀行資本適足率只會從 12.4% 下滑到 10.1%，仍高於 4.5% 的最低要求，加上微軟、輝達等企業財報並未受太大影響，顯示美國企業具有高度韌性。

牛市健康否 AI / 電動車夯

第二大挑戰是「牛市健不健康？」去年底時市場大多預期今年股市將是價值股天下，然 S&P500 指數倏然轉為技術性牛市，成長股當道，這股勢頭能否延續？張繼文認為，關鍵是找到驅動下一個市場發展的主題。

「以前都說，一顆蘋果救台灣；現在說，一張顯卡翻轉台灣。」張繼文分析，新科技能否帶動新主題應用最重要，除輝達發展硬體 AI 晶片外，Google、微軟、Meta 等亦宣布投入 AI 應用發展，勢將帶動企業跟進採用 AI 技術，因而 AI 被譽為「第四波工業革命」，「下一個 iPhone 時刻」，而 AI 的硬體供應鏈都在台灣；目前看來下半年將延續的新科技，除 AI 之外，就是電動車，以特斯拉為例，近期新利多是統一北美市場八成充電規格，將成為其營運成長新契機。

野村投信台股團隊合作無間，且擅長挖掘具潛力企業，持續不斷繳交亮眼的成績。因此野村投信國內股票投資部主管姚郁如對台股看法備受關注，她認為，AI 是個很長的故事，不會過一、二個月就結束；科技業上半年還在調整庫存，短期或將面臨漲多回檔，但回檔應該是加碼的機會。

非美市場崛起 中國減速日本加速

第三大挑戰是「非美市場崛起」，美國、中國是當前世界兩大經濟體，而新興市場以中國為龍頭，但中國今年疫後重啟經濟不如預期，後續若不採行經濟刺激政策，恐怕經濟成長率保 5 有困難。

張繼文指出，儘管非美市場面臨中國經濟減速挑戰，美中貿易戰卻造就日本崛起，加上股神巴菲特登高一呼，部分國際資金看見中國經濟減速轉向日本，日本已經連續 12 個月呈現淨流入，且日本企業股東權益報酬率 (ROE) 逐漸提升、從通貨緊縮為通膨，預料日本股市上揚將是持續趨勢。

下半年股債策略 完整布局全曝光

面對下半年市場的三大挑戰，張繼文建議投資人，鑑於升息延長賽將使經濟面臨挑戰，股票資產應該布局在財報可以持續繳出獲利的大型優質股，相關公司不僅止於 AI 等科技業，還可能包含消費產業；而積極型投資人可配置科技股、以科技股為主的台股基金，以及日股基金。

債券資產方面，他建議首選高評級公司債基金，原因有三，一是經濟面臨衰退時，企業違約率可能提高，事實上，非投資等級公司債的違約率已由去年的 1% 提高至 1.8%；二是高評級公司債殖利率已從去年的 2.2~2.3% 提高至 5.5~5.6%，等於漲了一倍以上，且對比通膨數據已經下降，目前債券投資已從實質負利率轉為正利率；三是相較於國人偏好的存金融股，高評級公司債殖利率有過之而無不及，且股息會受景氣影響波動，但債息是穩定配發的收益。

「這是最後可以買到便宜債券的機會。」張繼文強調，相較於過去高評級債券價格都是溢價至 103~104，目前約 89~90，相當於打九折出售；聯準會升息已近尾聲，建議投資人一定要把握機會。謝芝朕也表示，根據經驗，接近升息尾端，不管早進場或是晚進場債市，升息後三個月、六個月都是賺，且幅度不錯。

若投資人只想買一檔基金搞定投資大小事，張繼文建議挑選布局美國大型股及高評級公司債的平衡型基金；或資金較充裕的投資人可以美國平衡型基金為核心配置，搭配美國科技股票型、側重科技股的台灣股票型、日本股票型、美國投資級公司債、新興美元主權債基金，組成下半年完勝的資產配置組合。

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