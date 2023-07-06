加權股價指數近 6 個月價量表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至 2023/07/05）

野村腳勤觀點：

長遠來看，景氣藍燈時為股市底部

最新出爐的台灣 5 月份景氣燈號，又是一顆藍燈，從去年 11 月開始已經連續出現 7 顆藍燈，代表台灣景氣仍處在谷底，而與此同時台股卻漲了快 5 千點，基本面與股市呈現脫鉤情形。但就如同去年我們提到的，千禧年後台灣總共出現五次景氣藍燈，隨後股市最低點在 1~6 月內就出現，也確實這波股市最低點就出現在去年 10 月。長遠來看，只要景氣燈號處於藍燈，都是處於台股牛市的相對低點。而從景氣對策分數來看，5 月份已從 11 分上升到 12 分，顯示經濟仍持續好轉，尤其當下半年電子新產品銷售旺季到來，出口及外銷訂單有望大幅好轉，可望提振基本面，帶動股市續漲的動力，因此即便今年股市已經漲多，但仍是長線佈局的好時機。

經理人視角：

大盤利多因素：

(一) 升息終點已近：Fed 宣布 6 月暫停升息，點陣圖顯示 2024 年開始降息，升息循環已接近尾聲

(二) 資金動能強：外資今年大舉返回台股，融資餘額也逐漸回溫，資金動能提供大盤強力支撐

(三) 庫存去化逐漸正常：終端庫存持續朝健康水位前進，預計第三季將是庫存落底的時間

(四)AI 引領新趨勢：伺服器新平台推出及 AI 晶片需求增加，企業增加 AI 投資，科技股進入新多頭格局

大盤利空因素：

(一) 中國復甦疲軟：中國 PMI 持續下滑，經濟復甦狀況不如預期，恐影響消費需求回溫

(二) 美中衝突再起：美國禁止 AI 晶片出口中國，中國則限制稀有金屬出口，兩國對立升高市場不確定性

下半年股市回歸經濟數據及企業獲利表現

台股成為上半年全球表現數一數二強的市場，漲幅超過 19%，然而進入 7 月，我們看到大盤出現震盪修正，最主要受到 Fed 還會再升息 2 碼的預期，以及 AI 類股漲多回檔的壓力。然而在這波回檔當中，資金並不是直接撤出股市，而是輪動到其他具題材性的類股，包括 7 月有生技展的生技類股、9 月有航太科技展的航空類股，這代表投資人依然樂觀看待台股，資金屬於健康的輪動，預期即便大盤修正，幅度也相對有限。展望下半年，AI 的長線趨勢仍未改變，惟個股財報的差異，將決定真假 AI 概念股是漲還是跌，經濟數據及企業獲利的重要性回歸；而若是擔心 AI 題材漲多的投資人，也可以考慮分散佈局到上述具題材性的類股，包括生技、航太軍工、綠能等。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper，2023/06/30

上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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