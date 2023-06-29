不是只有AI，台灣各產業機會百花齊放

加權股價指數近 6 個月價量表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至 2023/06/28）

野村腳勤觀點：

電子新產品銷售旺季即將到來

台灣日前公布 5 月外銷訂單金額為 456.8 億美元，較 4 月回升 7.5%，但與去年同期相比仍減少 17.6%。累計今年前五個月訂單金額較去年同期衰退 2 成，其中來自中國與香港的訂單金額較去年同期減少 32.8%，仍是接單減幅最大的主要市場。由於中國解封後復甦的力道低於預期，為穩定經濟，中國人行已於 6 月降息 0.1%，國務院亦宣布將推出經濟復甦政策，只是對於提振需求的效果仍須觀察。而經濟部統計處初估 6 月外銷訂單金額約在 465~485 億美元之間，有機會較 5 月金額進一步改善。預期下半年隨著庫存去化，電子新產品銷售旺季到來，以及 AI 應用推展，有助於下半年接單動能恢復並且逐季成長。

經理人視角：

大盤利多因素：

(一) 升息終點已近：Fed 宣布 6 月暫停升息，點陣圖顯示 2024 年開始降息，升息循環已接近尾聲

(二) 資金動能強：外資今年大舉返回台股，融資餘額也逐漸回溫，資金動能提供大盤強力支撐

(三) 庫存去化逐漸正常：終端庫存持續朝健康水位前進，預計第三季將是庫存落底的時間

(四)AI 引領新趨勢：伺服器新平台推出及 AI 晶片需求增加，企業增加 AI 投資，科技股進入新多頭格局

大盤利空因素：

(一) 中國復甦疲軟：中國 PMI 持續下滑，解封後的經濟復甦狀況不如預期，恐影響消費需求回溫

(二) 出口數據疲軟：由於全球經濟復甦緩慢，台灣 5 月外銷訂單年減 17％，已是連續 9 個月負成長

不只是 AI，台灣各產業機會百花齊放

台股近期在 AI 浪潮的帶動下表現十分強勁，不過經歷漲多之後，投資人再度聚焦總體經濟的變化，經濟衰退疑慮以及揮之不去的通膨陰影，預期將使近期股市震盪加劇。不過，由於電子業庫存去化已逐漸恢復正常，AI 伺服器的採用，電源管理及伴隨而來的散熱系統，這些將屬於剛性需求，高速連接介面與高速傳輸線的需求也將帶動新的硬體升級規格。另外，半導體先進製程應用增加，預期 2024 年後相關廠商也將迎來更大產值及獲利成長空間。除了 AI 及半導體等長線看好的趨勢外，淨零碳排的需求增加，航太業務復甦及國防預算增加，對於綠能及航太產業也將帶來新的成長契機，整體而言各產業機會仍舊是百花齊放，建議投資人若遇大盤回檔時，可逢低擇優布局。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper，2023/05/31

上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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